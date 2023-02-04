Личный опыт: «Я откажусь от сладкого, чтобы вызывать клининг»

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Фото: unsplash unsplash

Попробовать вызвать клининг мне хотелось давно, но не позволяли внутренние убеждения. Как и многие люди, я выросла с установкой, что должна заниматься хозяйством самостоятельно. Однако количество проектов постепенно увеличивалось, вместе с количеством обязанностей и пыли в квартире. Хватало сил только на те домашние дела, которые я действительно люблю, например, на приготовление пищи.

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При этом мысль о том, что надо убраться в квартире не оставляла меня ни на минуту и постепенно стала "поедать меня изнутри". Потому что мысль не приводила к действиям, хотелось отдохнуть. В какой-то момент я взяла себя в руки и поняла, что трачу слишком много энергии на самостыжение, в итоге, нет ни отдыха, ни уборки.

Наконец я решилась заказать клининг! Первая уборка была генеральной и вышла на 6500 рублей, однако результат настолько порадовал меня, что я предложила сотрудницам убираться два раза в месяц и системно. В этом случае за месяц вы отдаете 7500 рублей. Но цены у разных людей и служб несколько отличаются. Плюсы, которые я оценила сразу были очевидны.

Экономия времени

Две сотрудницы клининга пришли домой, когда я была на работе. До этого мы подробно обговорили все детали и мои ожидания. Они взяли ключи у консьержки и принялись за работу. Конечно, меня беспокоила сохранность вещей и кот, который мог сбежать из квартиры. Но, когда мы летим на самолете, мы тоже доверяем другим взрослым людям, поэтому я прогнала тревожность.

Сотрудницы были на связи, присылали мне фото и причин для недоверия у меня не было. Пока я работала в офисе, они работали в квартире, причем по времени уборка заняла практически полноценный рабочий день. С каждым новым фото "отмытого" я все больше радовалась, что не я занимаюсь этим. Работы и правда было много!

Качество уборки

Многие люди считают, что справляются с уборкой не хуже работников компаний, я не верю. Каждый человек хорошо разбирается в своем деле, обладая какими-то знаниями и опытом, мне так и не удалось приблизиться к тому качеству уборки, которое продемонстрировала клининговая служба.

Профессионалам известно, как справиться с той или иной задачей во время уборки. Честно говоря, результат поразил всех жителей квартиры, и даже кота. Было вымыто все, включая люстру! До нее уже давно никто не добирался.

Использование мощных чистящих средств

Все нужное для уборки клининг закупает в соответствии со строгими критериями. Наверное, именно по этой причине результат уборки был куда более качественным. Например, сотрудницы клининга отмыли ржавчину, которое не убирало ни одно моющее средство!

Системность и время