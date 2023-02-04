Личный опыт: «Я откажусь от сладкого, чтобы вызывать клининг»

В рубрике “Личный опыт” редакция “Рамблера” публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Попробовать вызвать клининг мне хотелось давно, но не позволяли внутренние убеждения. Как и многие люди, я выросла с установкой, что должна заниматься хозяйством самостоятельно. Однако количество проектов постепенно увеличивалось, вместе с количеством обязанностей и пыли в квартире. Хватало сил только на те домашние дела, которые я действительно люблю, например, на приготовление пищи.
При этом мысль о том, что надо убраться в квартире не оставляла меня ни на минуту и постепенно стала "поедать меня изнутри". Потому что мысль не приводила к действиям, хотелось отдохнуть. В какой-то момент я взяла себя в руки и поняла, что трачу слишком много энергии на самостыжение, в итоге, нет ни отдыха, ни уборки.
Наконец я решилась заказать клининг! Первая уборка была генеральной и вышла на 6500 рублей, однако результат настолько порадовал меня, что я предложила сотрудницам убираться два раза в месяц и системно. В этом случае за месяц вы отдаете 7500 рублей. Но цены у разных людей и служб несколько отличаются. Плюсы, которые я оценила сразу были очевидны.
Две сотрудницы клининга пришли домой, когда я была на работе. До этого мы подробно обговорили все детали и мои ожидания. Они взяли ключи у консьержки и принялись за работу. Конечно, меня беспокоила сохранность вещей и кот, который мог сбежать из квартиры. Но, когда мы летим на самолете, мы тоже доверяем другим взрослым людям, поэтому я прогнала тревожность.
Сотрудницы были на связи, присылали мне фото и причин для недоверия у меня не было. Пока я работала в офисе, они работали в квартире, причем по времени уборка заняла практически полноценный рабочий день. С каждым новым фото "отмытого" я все больше радовалась, что не я занимаюсь этим. Работы и правда было много!
Многие люди считают, что справляются с уборкой не хуже работников компаний, я не верю. Каждый человек хорошо разбирается в своем деле, обладая какими-то знаниями и опытом, мне так и не удалось приблизиться к тому качеству уборки, которое продемонстрировала клининговая служба.
Профессионалам известно, как справиться с той или иной задачей во время уборки. Честно говоря, результат поразил всех жителей квартиры, и даже кота. Было вымыто все, включая люстру! До нее уже давно никто не добирался.
Все нужное для уборки клининг закупает в соответствии со строгими критериями. Наверное, именно по этой причине результат уборки был куда более качественным. Например, сотрудницы клининга отмыли ржавчину, которое не убирало ни одно моющее средство!
Когда обычные люди убираются у себя в квартире? В свое свободное время, а чаще всего на выходных. Но я в какой-то момент поняла, что лучше провести выходной за прогулкой в лесу или провести время с семьей иначе. Оказалось, что системная уборка стоит не так дорого, поэтому при анализе своих расходов, я решила, что лучше откажусь от сладкого или пропущу поход в кафе, чтобы иметь возможность заказывать клининг.