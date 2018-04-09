Православные христиане вступают в Светлую неделю празднования Пасхи

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости . Православные верующие с понедельника вступают в неделю празднования Пасхи, которая называется Светлой седмицей (неделей).

"В понедельник Светлой седмицы в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию и крестный ход", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви . Богослужение начнется в 10.00 мск.

У православных на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу, богослужения ведутся по торжественному, пасхальному чину, после каждой литургии совершается крестный ход. Царские врата в храмах остаются открытыми, потому что в эти дни православным как бы открывается светлый небесный мир.

Согласно Новому завету, Иисус Христос воскрес на третий день после крестной смерти. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

На Светлой неделе христиане ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах звонят колокола в знак главного праздника — Воскресения Христова. В эти дни, как правило, звонить в колокола разрешается любому желающему в любое время дня.