Удмуртия подала 55 заявок на конкурс грантов президента России

Ижевск. Удмуртия. Завершился приём заявок на участие некоммерческих организаций в первом в 2018 году конкурсе грантов президента Российской Федерации. Об этом сообщает Минэкономики Удмуртской Республики.

Всего от региона было подано 55 проектов на общую сумму более 113 млн рублей. Большинство проектов относятся к разделам поддержания здоровья и социальной поддержки. Так самую крупную сумму от Удмуртии в размере более 11 млн рублей запрашивает проект «Центр подготовки инвалидов к трудовой деятельности». Его представило региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов».