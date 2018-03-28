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Удмуртия подала 55 заявок на конкурс грантов президента России
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Удмуртия подала 55 заявок на конкурс грантов президента России 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Завершился приём заявок на участие некоммерческих организаций в первом в 2018 году конкурсе грантов президента Российской Федерации. Об этом сообщает Минэкономики Удмуртской Республики.
Всего от региона было подано 55 проектов на общую сумму более 113 млн рублей. Большинство проектов относятся к разделам поддержания здоровья и социальной поддержки. Так самую крупную сумму от Удмуртии в размере более 11 млн рублей запрашивает проект «Центр подготовки инвалидов к трудовой деятельности». Его представило региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов».
Отметим, что в прошлом году самыми крупным проектами-победителями конкурса грантов от региона стали инициативы из Сарапула. В первом конкурсе в 2017 году — проект «Музей истории религии и национальностей Прикамья» (более 10 млн рублей) от Сарапульской епархии РПЦ. Во втором конкурсе 2017 года — проект «Город на ощупь» (более 9 млн рублей) от «Ассоциации родителей детей-инвалидов» города Сарапула. С остальными проектами можно ознакомиться на сайте президентскиегранты.рф  Итоги первого конкурса 2018 года будут объявлены 1 июня. Второй конкурс в 2018 году начнётся 16 июля. Заявки на него принимаются до 10 сентября.
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