В Москве резко возросло число выпадений детей из окон

В период тёплой погоды порой заканчивается трагедией оставление малолетних детей у открытого окна (в том числе при наличии москитной сетки). Такие трагедии в Москве происходят практически еженедельно и в ряде случаев приводят к летальному исходу. Более того, число подобных происшествий растёт.

Если за 12 месяцев минувшего года в Москве из окон выпали 23 ребёнка и 5 из них погибли, то лишь за 8 месяцев нынешнего года таких случаев было 34 (при этом погибли 8 детей).

Основными причинами этих трагических происшествий является недосмотр родителей (либо других законных представителей) ребят, а также непрочность конструкций москитных сеток на пластиковых окнах.

Приказом Росстандарта от 17 марта 2016 года №68-ст утверждено изменение №1 к ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». В соответствии с этим изменением для предотвращения травм и выпадения детей из окон жилых домов, дошкольных и школьных учреждений оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности. Эти замки должны блокировать поворотное (распашное) открывание створки.

Другим вариантом обеспечения безопасности окон является применение в них параллельно-выдвижного открывания створок. При таком открывании обеспечивается выдвижение створки параллельно коробке на расстояние не более 10 миллиметров и фиксация в этом положении с помощью механизма, установленного в ручке (либо с применением съёмной ручки).

При наличии в конструкции пластиковых окон механизмов, препятствующих распашному открыванию створок, нынешних трагедий удалось бы избежать.