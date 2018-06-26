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Против администрации Трампа подали иски 17 штатов из-за разделения семей мигрантов
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Против администрации Трампа подали иски 17 штатов из-за разделения семей мигрантов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Против администрации президента США Дональда Трампа подали иски 17 штатов, а также округ Колумбия, из-за проводимой политики разделения нелегальных мигрантов с их детьми, передает Reuters.
В иске, в частности, критикуется политика администрации Трампа по отказу в доступе к подавшим заявку на предоставление убежища, а также говорится о том, что политика насильного разделения семей, которые попадают в страну из Мексики «жестока и неправомерна». Истцы также заявили, что считают «иллюзорным» указ президента от 20 июня, который нацелен на приостановку разделения семей мигрантов.
Ранее СМИ показали эксклюзивную видеозапись из центров для детей мигрантов США.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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