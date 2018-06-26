Против администрации Трампа подали иски 17 штатов из-за разделения семей мигрантов

В иске, в частности, критикуется политика администрации Трампа по отказу в доступе к подавшим заявку на предоставление убежища, а также говорится о том, что политика насильного разделения семей, которые попадают в страну из Мексики «жестока и неправомерна». Истцы также заявили, что считают «иллюзорным» указ президента от 20 июня, который нацелен на приостановку разделения семей мигрантов.

Ранее СМИ показали эксклюзивную видеозапись из центров для детей мигрантов США.