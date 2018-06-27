Решение о разделении семей мигрантов оспорят в суде 17 штатов США

Политика Дональда Трампа , направленная на разделение семей мигрантов встречена в штыки в обществе: власти 17 штатов страны подали в суд против этого решения.

"Мы просим федеральный окружной суд положить конец политике федерального правительства по разделению семей", — цитирует РИА Новости заявление губернатора штата Нью-Йорк, под которым поставили свои подписи Массачусетс, Калифорния, Делавэр, Айова, Иллинойс, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, Виргиния, Вашингтон.

Напомним, что в результате принятой Трампом политики «нулевой терпимости» с апреля этого года более 2 тысяч детей мигрантов были разлучены со своими родителями.