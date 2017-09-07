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HP выпустил рекламный ролик об отношениях отца и дочери-подростка
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HP выпустил рекламный ролик об отношениях отца и дочери-подростка 

Sostav.ru 7 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
В начале осени школа, наверное, возглавляет топ самых обсуждаемых тем, как среди детей, так и среди их родителей. HP приурочил к началу учебного года свой новый рекламный ролик компактного мобильного принтера HP Sprocket, демонстрируя в нём сложные отношения отцов и детей. В центре внимания девочка, которая в этом учебном году идёт в 6 класс, и её папа, желающий максимально окружить дочку своей любовью и заботой. Но, как и свойственно подросткам, девочка игнорирует отца, поскорее убегает из дома и совсем не дорожит их совместными фотографиями, распечатанными с помощью принтера HP. Финал 3-х минутного ролика, как и полагается, счастливый, а HP призывает нас держаться за тех, кого мы любим.
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