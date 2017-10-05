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5 причин ежедневно делать массаж младенцу
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5 причин ежедневно делать массаж младенцу 

Letidor.ru 5 октября 2017
Как и зачем делать массаж ребенку в первые три месяца жизни? Показываем
Все малыши появляются на свет с согнутыми ножками и плотно сжатыми кулачками. Это состояние называется врожденным физиологическим тонусом. Каждый день по мере роста ребенка тонус мышц ослабевает и конечности распрямляются.
Временами излишний мышечный тонус доставляет ребёнку небольшой дискомфорт. Ежедневный массаж помогает грудничку сбросить его.
Профилактический массаж можно проводить всем малышам, если нет особенных противопоказаний.
Массаж можно назвать универсальным средством для развития ребенка: он улучшает кровообращение и снижает избыточный тонус в мышцах, стимулирует дыхание и даже способен повысить аппетит ребенка.
Вечерний массаж успокаивает и помогает поскорее уснуть.
Массаж не просто успокаивает. Знаете ли вы, что во время массажа снижается содержание кортизола — гормона стресса? Стресс, в свою очередь, снижает иммунитет человека. Следовательно, если регулярно проводить массаж малышу, то можно повысить и защитные силы организма.
Ну и самое важное. Чем больше вы проводите с ребенком в тактильном контакте, тем сильнее ваша взаимная привязанность. Поэтому ежедневный массаж усиливает эмоциональную связь малыша с мамой.
Как нужно делать профилактический массаж новорожденному и какие тонкости нужно учитывать во время грудничкового массажа, смотрите в нашем сегодняшнем видео.
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