5 простых игр на развитие детской речи

Период от года до двух — серьезный этап взросления крохи. В этом возрасте ребенок уже довольно много понимает, но еще совсем не умеет выразить эмоции и мысли.



Именно в этом возрасте родители могут облегчить малышу коммуникацию с миром, помогая ему заговорить как можно скорее. Чем лучше малыш сможет донести до вас свои желания, тем меньше у него будет поводов для огорчения, а, следовательно, ссор и слез.



Примерно с года ребенок пытается одним словом обозначить как предметы с общим признаком, например словом «ам-ам» обозначая любую еду, так и действия, применяя тот же «ам-ам» и к самому процессу.



Также после года ребенок просит взрослых называть ему предметы: малыш тычет в интересующую его вещь указательным пальчиком и произносит звуки с вопросительной интонацией.



Лучшее, что могут сделать родители для развития речи малыша от года до двух — это постоянно с ним разговаривать: называть предметы, объяснять все, что встречается на прогулке, читать книжки, и конечно, играть.



Сегодня мы покажем вам пять универсальных игр, которые помогут малышу познавать мир, запоминать названия предметов и явлений и произносить первые осмысленные слова.