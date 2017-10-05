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5 простых игр на развитие детской речи
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5 простых игр на развитие детской речи 

Letidor.ru 5 октября 2017
Период от года до двух — серьезный этап взросления крохи. В этом возрасте ребенок уже довольно много понимает, но еще совсем не умеет выразить эмоции и мысли.
Именно в этом возрасте родители могут облегчить малышу коммуникацию с миром, помогая ему заговорить как можно скорее. Чем лучше малыш сможет донести до вас свои желания, тем меньше у него будет поводов для огорчения, а, следовательно, ссор и слез.
Примерно с года ребенок пытается одним словом обозначить как предметы с общим признаком, например словом «ам-ам» обозначая любую еду, так и действия, применяя тот же «ам-ам» и к самому процессу.
Также после года ребенок просит взрослых называть ему предметы: малыш тычет в интересующую его вещь указательным пальчиком и произносит звуки с вопросительной интонацией.
Лучшее, что могут сделать родители для развития речи малыша от года до двух — это постоянно с ним разговаривать: называть предметы, объяснять все, что встречается на прогулке, читать книжки, и конечно, играть.
Сегодня мы покажем вам пять универсальных игр, которые помогут малышу познавать мир, запоминать названия предметов и явлений и произносить первые осмысленные слова.
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