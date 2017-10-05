Партнерские роды — это хорошо или плохо? Отвечают мамы

Мамы делятся опытом совместных родов с мужем. Как думаете, кого больше — тех, кто за, или тех, кто против? Смотрите!

О том, хорошо или плохо рожать в присутствии мужа, идет столько же споров, как и о любой другой детской теме.



Когда говорят о положительных сторонах совместных родов, прежде всего, имеют в виду психологическую поддержку от любимого человека во время самого ответственного и важного события в жизни женщины.



Второй важный момент в родах в присутствии мужа — это возможность передать новорожденного в любящие и заботливые руки сразу после рождения. Кроме того, будущий папа может принимать самое непосредственное участие в родах, временами заменяя собой доулу: например, помогать женщине менять положение, чтобы облегчить боль, замерять время между схватками, делать обезболивающий массаж, да и просто успокоить и поддержать будущую маму.



Контраргумент — это возможный шок мужчины от увиденного из-за психологической неподготовленности к процессу.



Многие мамы сами настаивают, чтобы во время родов муж находился где угодно, но только не рядом с ними. Тогда женщина не волнуется, как она выглядит со стороны во время схваток и приступов боли, и чувствует себя спокойнее и увереннее.



Безусловно, соглашаться на партнерские роды или не соглашаться, решать только вам и мужу. Мы, в свою очередь, покажем вам видео, где шесть мам делятся своими мыслями, впечатлениями, ощущениями и воспоминаниями, связанными с партнерскими родами.