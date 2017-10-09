Ещё
Три крутых игры из подручных материалов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три крутых игры из подручных материалов 

Letidor.ru 9 октября 2017
Как развлечь ребенка, если под рукой нет игрушек? Показываем.
Наверняка вы оказывались в ситуации, когда под рукой нет привычных детских игрушек, а развлечь непоседу просто необходимо. Например, вы пришли в гости к друзьям, у которых дети уже выросли или наоборот, ваши родители куда-то убрали детские игрушки и найти их никак не получается.
На этот случай мы приготовили для вас три игры, которые помогут вам занять ребенка, используя подручные средства.
Еще эти игры пригодятся тогда, когда вашему малышу все надоело, а вы не намерены бежать в магазин и покупать ему новую машинку или конструктор.
Самые незатейливые предметы, которые есть в каждом доме, выручат вас в такой ситуации. А малыш наверняка будет доволен, увидев что-то непривычное и необычное.
Итак, смотрите наше видео и экспериментируйте!
Letidor.ru: последние новости
3 вида мотивации, которые опасно использовать в воспитании детей Многодетная мать из Ливана родила сразу шестерых детей Ученые выяснили, что влияет на развитие интеллекта у детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение