Три крутых игры из подручных материалов

Как развлечь ребенка, если под рукой нет игрушек? Показываем.

Наверняка вы оказывались в ситуации, когда под рукой нет привычных детских игрушек, а развлечь непоседу просто необходимо. Например, вы пришли в гости к друзьям, у которых дети уже выросли или наоборот, ваши родители куда-то убрали детские игрушки и найти их никак не получается.



На этот случай мы приготовили для вас три игры, которые помогут вам занять ребенка, используя подручные средства.



Еще эти игры пригодятся тогда, когда вашему малышу все надоело, а вы не намерены бежать в магазин и покупать ему новую машинку или конструктор.



Самые незатейливые предметы, которые есть в каждом доме, выручат вас в такой ситуации. А малыш наверняка будет доволен, увидев что-то непривычное и необычное.



Итак, смотрите наше видео и экспериментируйте!