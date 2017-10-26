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Глухой младенец слышит маму впервые в жизни: видео
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Глухой младенец слышит маму впервые в жизни: видео 

Trendymen 26 октября 2017
Чарли родилась в августе этого года. Прелестная малышка вошла в мир совершенно глухой и родителям пришлось серьезно постараться, чтобы исправить это.
Кристи Кис, мама Чарли, прошла через многих врачей в попытках вернуть слух своему ребенку. Однако, даже современные клиники отказывали в помощи — малышка могла никогда в жизни не услышать ни одного звука.
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И тогда Кристи решила обратиться за помощью к технике. Экспериментальная лаборатория TechSync. разработала новый тип слуховых аппаратов специально для Чарли.
Установка имплантанта заняла около месяца. Врачи не давали никаких гарантий, но техника действительно помогла. Посмотрите только на реакцию ребенка, который впервые в жизни слышит голос мамы!
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