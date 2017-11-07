Стал известен пол близнецов Кейт Миддлтон

«У меня мальчик и еще… мальчик»… Все с точностью до наоборот! СМИ рассекретили пол близнецов, которых ждет Кейт Миддлтон

В начале сентября стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка: официальное сообщение появилось на странице Кенсингтонского дворца в твиттере. «Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что ожидают третьего ребенка», — говорилось в заявлении.

Напомним, что у монаршей четы уже подрастают двое детей: двухлетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний принц Джордж.

Слухи о том, что супруга принца Уильма ждет третьего ребенка, начали появляться с пугающей регулярностью практически сразу после того, как она родила дочь Шарлотту. Но никакого официального подтверждения эти домыслы не находили. Правда, в конце августа издание Women’s Day сообщило о срочной госпитализации Кейт в одну из лондонских клиник — King Edward VII Hospital в районе Мэрилебон.

Princess Charlotte, Catherine, Prince William, and Prince George on the Royal Tour in Canada 2016! 🇨🇦 #katemiddleton #princewilliam #princesscharlotte #princegeorge Публикация от The British Royal Family (@british_royal_family_) Ноя 6 2017 в 4:46 PST

Затем информация обросла новыми подробностями. «Спустя сутки Кейт Миддлтон выписали из медицинского учреждения, она вернулась домой», — уверяли СМИ со ссылкой на анонимный источник. Это подтвердили такие таблоиды, как Celebrity Dirty Laundry, Closer и Australia’s Yahoo , связав госпитализацию с долгожданной третьей беременностью герцогини.

В конце октября издание Life and Style сообщило о том, что Кейт ждет двойню. По словам инсайдера, об этом монаршая чета узнала во время последнего УЗИ и была немало ошарашена такой новостью. Принц обеспокоен здоровьем жены, ведь первые две беременности дались Миддлтон нелегко, да и в этот раз она страдает от сильного токсикоза. Пока что королевская семья никак не комментирует подобную информацию, а сами супруги скрывают пол будущего ребенка.

Однако накануне стало известно: результаты УЗИ показали, что у Кейт Миддлтон будут девочки. По сообщениям СМИ, Кейт должна родить уже в апреле будущего года.

Что ж, поздравляем монаршую чету!