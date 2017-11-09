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Американец покорил соцсети спасением ребенка
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Американец покорил соцсети спасением ребенка 

РИА Новости 9 ноября 2017
Американец удивил пользователей Youtube скоростью реакции, которая позволила ему спасти ребенка от падения с мостика. Видеозапись происшествия опубликована на канале ViralHog.
Семейство проводило каникулы в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. Супруга решила сфотографировать мужа с дочерью на небольшом мосту. Пока мужчина позировал, ребенок едва не сорвался с мостика, однако отец ловким движением руки предотвратил падение.
"Как отец трех дочерей я уверяю вас, ребенок ни на секунду не был в опасности. "Отцовский или материнский инстинкт" — суперсила, и лишь родители знают об этом. Хорошо, что это попало на камеру!" — написал в комментариях к ролику один из пользователей.
Впрочем, другие пользователи уверены, что шутить в подобной ситуации неуместно..
"Ха-ха-ха. Мой ребенок чуть не погиб, но я снял это на видео. Ха-ха-ха. О да", — заметил Tommy Klein, обратив внимание на то, что поймав дочку, отец заулыбался, как ни в чем не бывало.
Многим запись и вовсе показалась постановочной. Пользователи недоумевают, как получилось видео, если изначально мужчина хотел сфотографироваться с ребенком.
"Мы с дочерью думали, что позируем для фото, но получилось памятное видео. Жена случайно переключила режим (камеры). Момент страшный, но, как вы видите, потом мы все посмеялись над этим", — отметил отец.
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