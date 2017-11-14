Тест: понимаете ли вы язык современной молодежи?

Язык меняется и преобразуется постоянно. А речь молодых людей меняется особенно быстро. Ребята с удовольствием подхватывают модные словечки в попытках украсить ими свой лексикон. Получается не всегда удачно, и некоторые слова постепенно забываются, а кое-какие остаются. Так или иначе каждый взрослый человек ловит себя на мысли, что перестает понимать, о чем ему рассказывает более молодой собеседник. Мы собрали некоторые из популярных на сегодня слов и выражений в одном тесте. Пройдите опрос и узнайте, хорошо ли вы понимаете истинные значения слов и фраз, представленных в нем?