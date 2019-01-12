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Тест: кем вы являетесь для своего ребенка? 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos
Есть такая расхожая шутка: каким бы прекрасным родителем вы ни были, вашему ребенку все равно будет, что обсудить со своим психотерапевтом. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.
На самом деле идеальным родителем стать для ребенка невозможно. Можно постараться стать другом, сохранить близость и искренность отношений и пронести ее через кризисы подросткового возраста, иметь общие интересы и быть максимально вовлеченным в жизнь своего ребенка.
Можно потакать всем его прихотям и рассказывать ему, что он самый прекрасный человек во вселенной.
Можно давать ему свободу или наоборот — максимально контролировать.
Ответьте на вопросы теста и выясните, какими стратегиями пользуетесь вы.
Дети , Тесты
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