Тест: кем вы являетесь для своего ребенка?

Есть такая расхожая шутка: каким бы прекрасным родителем вы ни были, вашему ребенку все равно будет, что обсудить со своим психотерапевтом. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.

На самом деле идеальным родителем стать для ребенка невозможно. Можно постараться стать другом, сохранить близость и искренность отношений и пронести ее через кризисы подросткового возраста, иметь общие интересы и быть максимально вовлеченным в жизнь своего ребенка.

Можно потакать всем его прихотям и рассказывать ему, что он самый прекрасный человек во вселенной.

Можно давать ему свободу или наоборот — максимально контролировать.