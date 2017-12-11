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Как шестилетний мальчик заработал 11 млн долларов
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Игрушки сделали из шестилетнего мальчика миллионера 

Ezhikezhik.ru 11 декабря 2017
6-летний Райан стал одним из самых высокооплачиваемых блогеров благодаря обзорам игрушек на своем YouTube-канале. Благодаря этому за год он заработал 11 миллионов долларов.
Ryan ToysReview оказался на восьмом месте в ежегодном списке Forbes самых высокооплачиваемых аккаунтов YouTube, пишет Thisisinsider. Канал Ryan ToysReview развивался довольно медленно, пока одно его видео в июле 2015 года не стало вирусным. На нем Райан открывал и просматривал коробку «GIANT EGG SURPRISE», содержащую более 100 игрушек из серии «Тачки» от Pixar. Сейчас у этого видео около 800 миллионов просмотров.
Сейчас Райан обозревает новые игрушки или продукты для детей. Он искренне и с восторгом комментирует изучаемые игрушки, часто бывает слышен закадровый голос его родителей. По данным The Verge, канал Райана, аудитория которого составляет более 10 миллионов подписчиков, приносит в месяц около одного миллиона долларов рекламного дохода.
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