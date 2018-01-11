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Как научить ребенка одеваться самостоятельно
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Как научить ребенка одеваться самостоятельно 

Letidor.ru 11 января 2018
Что нужно знать маме, чтобы сборы на прогулку были для ребенка в радость? Ответы в видео.
Научить маленького непоседу самостоятельно одеваться бывает не просто. Особенно зимой, когда на прогулку приходится надевать более громоздкие вещи, из-за этого ребенок начинает капризничать и отказывается идти гулять.
Чтобы сборы не были малышу в тягость, чтобы он стал самостоятельным и спокойно одевался, предвкушая веселую прогулку в любое время года, предлагаем воспользоваться советами из ролика.
Посмотрев видео, вы узнаете, с чего лучше начать обучение, чтобы ребенок быстрее начал одеваться сам, как, играя, научить ребенка застегивать молнии и пуговицы, как подбодрить и поощрить ребенка за его старания и многое другое.
Надеемся, это видео поможет вам и вашему малышу без проблем собираться на прогулку и превратить это занятие в веселый процесс.
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