Как научить ребенка одеваться самостоятельно

Что нужно знать маме, чтобы сборы на прогулку были для ребенка в радость? Ответы в видео.

Научить маленького непоседу самостоятельно одеваться бывает не просто. Особенно зимой, когда на прогулку приходится надевать более громоздкие вещи, из-за этого ребенок начинает капризничать и отказывается идти гулять.

Чтобы сборы не были малышу в тягость, чтобы он стал самостоятельным и спокойно одевался, предвкушая веселую прогулку в любое время года, предлагаем воспользоваться советами из ролика.

Посмотрев видео, вы узнаете, с чего лучше начать обучение, чтобы ребенок быстрее начал одеваться сам, как, играя, научить ребенка застегивать молнии и пуговицы, как подбодрить и поощрить ребенка за его старания и многое другое.

Надеемся, это видео поможет вам и вашему малышу без проблем собираться на прогулку и превратить это занятие в веселый процесс.