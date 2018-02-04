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Малышка делает профессиональный макияж
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Малышка делает профессиональный макияж 

Рамблер 4 февраля 2018
Юные кокетки, глядя, как мама делает макияж, тоже пытаются наложить тональный крем, нанести тени и накрасить губы. Обычно результат работы старательных крох выглядит комично, но эта девчушка, похоже, уже родилась с умением пользоваться декоративной косметикой. Малышка освоила тонкости контуринга и справляется с гримом не хуже профессионального визажиста. Вряд ли она ежедневно отправляется в детский сад в столь нарядном виде, но девочка определённо частенько тренируется в искусстве визажа. Возможно, кому-то даже захочется взять у неё пару уроков, чтобы наносить макияж с такой же ловкостью!
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