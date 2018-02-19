Почему японские папы — самые лучшие

Не так давно отцы в Японии стали принимать активное участие в жизни своих детей. Рассказываем, с чем связана данная тенденция и как выглядит современная японская семья сегодня.

«Иттэрассяй! С Богом!» — напутствует жену мой сосед, 30-летний N-сан, провожая ее на работу. Днем, через открытое на кухне окно я слышу, как N-сан обращается к полуторагодовалому сыну: «Я сейчас такие вкусные спагетти сделаю!» Вечером из их квартиры раздается веселый бас и детский визг — отец и сын купаются в о-фуро.

N-сан — типичный икумэн. Это слово составили из слова «клёвый» и иероглифа ику, означающего «воспитание», чтобы обозначить папу нового поколения. Икумэн принципиально отличается от папы старого образца: он охотно занимается домашними делами и детьми, чем разрушает старый стереотип «мужчине — работа, женщине — дом». С чего всё началось

Двадцать лет назад в Японии говорили: «отец воспитывает спиной», то есть ребенок видел папу только уходящим из дома на работу. Пример отца учил труду на благо семьи. Однако сейчас рынок труда изменился — работа перестала быть делом жизни для японцев, став временной.

В 1990-х вопрос о равноправии мужчин и женщин подняли на государственном уровне. Теперь уходить в отпуск по уходу за ребенком могли и мамы, и папы. Государственные лозунги «Мужчина, который не воспитывает ребенка, не может называться отцом!» перестали быть редкостью. Новый образ папы-воспитателя

Чтобы поддерживать семейный бюджет, японские мамы начали больше работать, а домашними делами все чаще стали заниматься папы. Образцовых мужей нового поколения можно было увидеть в телепрограммах, ориентированных на женскую аудиторию. Такие мужчины оказывались не только заботливыми родителями, но и выглядели необычно и стильно. Глядя на них, молодые японки восклицали: «Какой классный! (Икэмэн!)». Так в японском языке появилось специальное слово, обозначающее папу и мужа, старательно участвующего в жизни семьи. Как на самом деле

По опросам, 80 процентов современных японских пап уверены, что нужно заниматься работой и воспитанием детей одновременно. Но на деле они допоздна задерживаются в офисе, а отпуск по уходу за ребенком лет берут только 3% отцов.

Японские папы ежедневно уделяют домашним делам 1 час 7 минут (а это на 13 минут больше, чем пять лет назад).

Японские папы редко берут на себя уборку, готовку или покупку продуктов — они охотнее купают ребенка или играют с ним. Также главы семейств часто успокаивают капризничающего ребенка и меняют своим детям памперсы. Игры с детьми

В 2013 году начала выходить программа «Вместе с папой!», в которой молодым отцам показывают, как играть с детьми от 3 до 6 лет (аналог программы «Вместе с мамой», которая идет на том же канале уже более полувека).

А японский автор Тосимаса Ота рекомендует папам играть с детьми в лёгкие игры, которые не потребуют специальной подготовки: сражение мечами, свернутыми трубочкой из газеты, игра в слова, баскетбол, корзиной в котором служит корзина для мусора, и другие.

Всё меняется: давно в прошлом времена, когда на главе семейства лежали обязанности по охране чести и достоинства рода, клана, семьи. Япония (на примере Икумэнов) всё более интегрируется в западный образ жизни, развивает культурные и семейные ценности.