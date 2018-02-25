Что нужно знать о своих возможностях зачать ребенка

Не важно, что ты не хочешь ребенка прямо сейчас, вполне вероятно, что захочешь в будущем. Врачи медицинского колледжа Йеля настроены серьезно: нужно планировать то, как произойдет зачатие, уже когда тебе исполнилось 20. Одна из 10 пар репродуктивного возраста испытывает проблемы с зачатием, и чтобы их избежать, нужно знать несколько важных фактов о фертильности.

Количество яйцеклеток ограничено

Прежде всего: ты не вырабатываешь новые яйцеклетки на протяжении всей жизни — работать приходится исключительно с тем, что имеется. При рождении у всех девушек по меньшей мере 2 миллиона яйцеклеток, но с каждой менструацией их количество уменьшается. Также ты теряешь фолликулы — мешочки внутри яичников, содержащие несозревшие клетки, которые не овулируют. Ты можешь потерять сотни фолликул каждый месяц, и твой образ жизни может ускорить этот процесс.

Противозачаточные не влияют на фертильность

Несмотря на то, что противозачаточные таблетки предотвращают овуляцию, это не значит, что ты убиваешь свои яйцеклетки. Они все еще останутся внутри, и ты будешь такой же способной к зачатию, как и обычно, после того как перестанешь принимать препараты.

Врачи сообщают, что у пациентов часто создается ощущение, что после того как они перестанут принимать таблетки, должно пройти некоторое время, чтобы «вымыть» препарат из организма. Это иллюзия: на самом деле забеременеть можно сразу после того, как прекратишь курс. Что немаловажно, это никак не повлияет на развитие эмбриона. Некоторые специалисты рекомендуют закончить месячный цикл приема, а затем в течение еще двух циклов использовать барьерные контрацептивы, просто чтобы удобнее было отслеживать даты и сроки.

Зато влияет вес

Избыточный вес может привести к гормональным дисбалансам и проблемам с овуляцией. Ожирение тесно связано также с синдромом поликистозных яичников, который является самой распространенной причиной бесплодия. Те, у кого есть этот синдром, разумеется, не полностью бесплодны, но их шансы зачать значительно снижены. Нехватка веса тоже вызывает проблемы: может привести к нерегулярным менструациям, а также твое тело будет вырабатывать меньше эстрогена. Хочешь увеличить шанс на беременность — следи за тем, чтобы вес оставался в рамках нормы.

Рацион не имеет значения

Не существует никакой волшебной диеты, которая бы увеличила шансы встречу сперматозоида и яйцеклетки. Лучшее, что ты можешь сделать, — это потреблять как можно больше питательных веществ. Исследования до сих пор не доказали связь употребления кофеина, отказ от мяса или любой другой фактор с шансом зачатия. Соблюдай баланс, и этого уже будет достаточно.

Все обусловлено генетикой

Узнай у своей матери, когда у нее наступила менопауза. Скорее всего, это произойдет и с тобой примерно в том же возрасте. Тебе следует знать этот возраст, чтобы принять решение о том, хочешь ли ты детей сейчас, исходя из того, сколько времени у тебя действительно есть. Средний показатель в России на данный момент — 51 год, однако, если твоя мама отклонилась от статистики, это может повлиять на твою фертильность.

Не занимайся слишком много

Регулярные тренировки весьма полезны для твоего организма, но и тут нужно не переусердствовать. Норвежское исследование изучило 4000 женщин в возрасте до 45 лет и обнаружило, что женщины, которые тренировались по 5 и больше дней в неделю, имели в три раза больше шансов получить бесплодие. Это связано с тем, что экстремальные тренировки оказывают серьезное давление на твое тело и приводят к нехватке калорий в организме.

Лечи ЗППП вовремя

Любые половые заболевания вроде хламидиоза также приводят к проблемам с фертильностью. ЗППП долго могут оставаться незамеченными, и если их вовремя не начать лечить, то они могут создать воспаление таза. Чем дольше протекает болезнь, тем больший урон наносится твоим репродуктивным органам. Важно помнить, что такие инфекционные болезни можно подхватить, даже не занимаясь сексом, так что регулярно проходи обследования врачей и обязательно обратись за помощью при любом подозрительном симптоме.

Не стоит пренебрегать экологией

В исследовании журнала Environmental Health Perspective было показано, что загрязняющие вещества в воздухе, пестициды и прочие промышленные вредные вещества снижают фертильность до 29%. Не говоря уже о том, что есть риск встретиться со фталатами — веществами, способствующими ранней менопаузе, — даже в обычных косметических продуктах. Избегай лаков и туалетной воды, у которой нет маркировки CE.

От алкоголя и курения действительно стоит отказаться

Курение серьезно снижает твою способность зачать ребенка. Если у тебя до сих пор не было достаточной мотивации, чтобы бросить вредную привычку, то чем не повод? То же самое относится и к чрезмерному употреблению алкоголя, разумеется.

Контролируй холестерин

Исследования показали, что высокий уровень холестерина тоже негативно отражается на фертильности. Двойная угроза, если и у твоего партнера повышенный холестерин. Исследование, опубликованное в журнале Reproduction journal, показало, что высокий уровень стресса напрямую связан с повышением риска бесплодия. Все дело в альфа-амилазе — гормоне стресса: при его повышении вероятность беременности у участниц исследования упала на 29%.

Биологические часики тикают и у мужчин

Исследователи из университетов Бристоля и Брунеля оценили 8500 пар, чтобы определить влияние возраста на время, которое требуется для зачатия. Они обнаружили, что, хотя только 8 процентов мужчин моложе 25 лет не могут оплодотворить своего партнера после года попытки, но это число растет до 15% после 35 лет. Так что не думай, что вся ответственность только на тебе!