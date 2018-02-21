Юные кавалеры попытались соблазнить малышку

Двое друзей заметили, что на детской площадке появилась девочка. Они попытались завоевать её внимание. Один мальчик сделал сальто, другой попытался повторить, а когда трюк не получился, показал девочке кувырок.