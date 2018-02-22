Косоглазие у ребенка: откуда берется и как его лечить

Косоглазие — самое распространенное заболевание глазодвигательных функций. В России ежегодно рождается 5-7% детей с косоглазием. А в течение первых 3 лет жизни оно развивается еще у 10% детей. И цифра эта постоянно растет.

Почему это происходит, кто входит в группу риска, что должны знать родители и какие шаги предпринять, чтобы помочь ребенку, рассказывает Виктория Баласанян, к.м.н., детский офтальмолог, глазной хирург, заместитель руководителя по научно-клинической работе детских глазных клиник «Ясный взор».

Отчаиваться не стоит, косоглазие вылечить можно! Но дело в том, что существуют различные подходы к лечению и диагностике, разные методики, порой кардинально противоположные, а еще множество мифов, которые мешают вовремя начать лечение и проводить его правильно. Поэтому важно понять, что же такое косоглазие и какие виды существуют, как ребенок видит и что чувствует, на что обратить внимание при выборе доктора, чтобы достичь желаемого результата.

Как видит ребенок с косоглазием

В норме глаза у ребенка расположены симметрично, и картинка, которую он видит двумя глазами, сливается в единый образ. При косоглазии нет симметричного положения глаз. Из-за этого ребенок не может смотреть двумя глазами одновременно, каждый видит свою картинку и в результате единый образ отсутствует.

При косоглазии предметы могут двоиться. В быту ребенок с таким видом косоглазия не может самостоятельно взять в руку ложку или вилку со стола, потому что видит две. И простые детские радости — рисование, игры на свежем воздухе, катание на самокате или велосипеде для него становятся не доступны и опасны! Ребенок ограничен в своих действиях.

Почти всегда у ребенка с косоглазием низкое зрение. Как правило, на косящем глазу развивается амблиопия — осложнение, при котором в оптической коррекции невозможно достичь хорошего зрения, потому что с детства в головной мозг передавалась не четкая картинка и глаз перестал работать (амблиопичный, или «ленивый глаз»).

Дети с косоглазием видят мир плоским и не воспринимают 3D-формат. Они не могут анализировать пространство, расстояние и объем, потому что у них нет стереоскопического бинокулярного зрения.

Таких детей с косоглазием 90%.

Виды косоглазия

Сегодня известно более 25 видов этой патологии, и в каждом случае требуется индивидуальный подход.

Истинное и мнимое косоглазие. Из-за близко посаженных к переносице глаз или особенностей строения лицевого черепа у младенцев может создаваться ощущение скашивания глаз, но это не косоглазие!

Такое состояние проходит по мере роста ребенка, как правило, к 6 месяцам.

Если же косоглазие истинное, диагноз можно поставить в 5-6-месячном возрасте на плановом осмотре у детского офтальмолога.

Косоглазие врожденное и приобретенное. В группе риска появления приобретенного косоглазия находятся дети 3-5 лет. Чаще всего оно развивается у малышей с дальнозоркостью и астигматизмом, реже — при врожденной и рано приобретенной близорукости.

Косоглазие бывает первичное и вторичное. Первичное, чаще рефракционное, появляется на фоне дальнозоркости, близорукости, астигматизма, а вторичное развивается из-за бельма роговицы, катаракты, патологии стекловидного тела и глазного дна.

Аккомодационное и неаккомодационное (аккомодация — способность глаз фокусироваться на предметах, которые расположены на разном расстоянии, за счет сокращения или расслабления мышцы. — Прим.ред.). Аккомодационное косоглазие исчезает в правильно подобранных очках, частично-аккомодационное в очках исчезает не полностью, а неаккомодационное под влиянием очков не изменяется вовсе.

Содружественное и несодружественное косоглазие. Если постоянно или периодически косит один глаз или оба поочередно, но при этом сохраняется подвижность во всех направлениях, то это содружественное косоглазие. При несодружественном, в том числе паралитическом косоглазии, движение глаз ограничено или отсутствует вовсе.

Сходящееся и расходящееся косоглазие. Первое чаще всего сочетается с дальнозоркостью, а второе — с близорукостью.

Вертикальное и горизонтальное косоглазие. Встречается смешанное косоглазие, когда сходящееся или расходящееся сочетается с вертикальным компонентом.

Альтернирующее и монолатеральное косоглазие. В первом случае глаза косят поочередно, во втором — постоянно косит только один, и очень быстро развивается амблиопия.

Кроме того, косоглазие бывает:

с амблиопией и без нее;

с диплопией (двоением) и без диплопии;

с ограничением и без ограничения подвижности глаза;

периодическим, переходящим в постоянное, или изначально постоянным;

с большими, малыми и непостоянными углами.

И это еще не полная классификация косоглазия.

Косоглазие и самооценка ребенка

Итак, при косоглазии глаза смотрят в разные стороны и не могут сфокусироваться на предмете. Косметический дефект — вот на чем в первую очередь акцентируют внимание окружающие. Пока ребенок маленький, этот дефект ему не мешает. Когда же приходит понимание, что он не такой, как все, он начинает стесняться своей внешности и осознает, что косоглазие — это «некрасиво».

Когда появляются связанные с этим первые ростки низкой самооценки? Американские офтальмологи провели исследование среди детей от 3 до 7 лет. Их поодиночке разместили в комнатах, где сидели куклы с косоглазием и без. Специалисты наблюдали за реакцией детей на каждую куклу. Ученые сделали вывод: дети 3-5 лет не обращали внимания на дефект, а вот 5-6-летки почти все с отрицательной эмоцией описали кукол с косоглазием.

Зрительная система человека активно развивается до 3-4 лет. Все существующие поломки нужно устранить именно в это время, потом будет гораздо сложнее.

А к функциональным ограничениям добавятся еще и психологические проблемы.

Что делать родителям, когда у ребенка косит глаз

Если глаз отклоняется в сторону, не важно, постоянно это происходит или периодически, нужно показать ребенка детскому офтальмологу, идеально — страбизмологу, специалисту по косоглазию, который работает в специализированной детской глазной клинике, там больше возможностей.

Врожденное косоглазие, если оно действительно есть, диагностируется в возрасте 5-6 месяцев.

Когда диагноз поставлен, визиты к детскому офтальмологу должны стать регулярными. По показаниям при дальнозоркости или близорукости высоких степеней уже в этом возрасте можно надеть первые очки. И бояться этого не нужно!

Очки не избавят ребенка от косоглазия, но позволят ему четко видеть.

Это очень важно с точки зрения профилактики амблиопии, потому что в мозг будет передаваться правильная картинка.

Малышей, которые еще не умеют говорить и которых в силу разных причин бывает сложно обследовать в обычных условиях, можно обследовать в состоянии медикаментозного сна. В этом случае есть возможность получить полные объективные данные о состоянии зрительной системы, исследовать глазное дно, внутриглазные структуры для определения тактики раннего лечения.

При врожденных видах косоглазия в большинстве случаев требуется операция, и если хирургия показана, ее нужно провести до года. Современные технологии позволяют сделать это.

Косоглазие у детей от 3 до 5 лет

Самый «благоприятный» для развития косоглазия возраст — это 3-5 лет. В это время ребенок получает активные зрительные нагрузки, смотрит телевизор, ему дарят первые гаджеты.

Косоглазие появляется внезапно, иногда на фоне высокой температуры.

Но оно не возникает само по себе. Это следствие не выявленной ранее близорукости, дальнозоркости или астигматизма.

Помимо исследования рефракции на узкий и широкий зрачок, осмотра глазного дна, врач точно определит углы отклонения глаз, уточнит характер зрения (бинокулярный, одновременный или альтернирующий).

Кстати, у 90% детей с косоглазием отсутствует бинокулярное зрение. Поэтому крайне важно это диагностировать с помощью специальных тестов.

А если для исправления косоглазия планируется хирургический этап, то понадобятся УЗИ глазного яблока, МРТ (магнитно-резонансная томография по специальному протоколу) для точной локализации прикрепления мышц, определения анатомических параметров глазного яблока и точного расчета дозирования операции.

Косоглазие у подростков

Невероятно, но факт: длительное использование смартфонов может привести к сходящемуся косоглазию у подростков, такой вывод сделали южнокорейские ученые. У подростков от 7 до 16 лет, которые пользовались смартфоном по 6 часов каждый в течение 4 месяцев подряд, исследователи зафиксировали появление косоглазия, средний угол которого составил 10 градусов.

А когда время использования смартфона сократилось, косоглазие у них уменьшилось.

В данном случае речь о косоглазии, которое возникло на фоне новых условий зрительной работы — смотреть на плоскость и распознавать мелкие предметы с близкого расстояния.

Механизм появления косоглазия в этом случае такой: двумя глазами человек способен видеть объемную картинку (3D-формат). Смартфон — это плоскость. Если очень долго смотреть на плоскость, мозг адаптируется к тому, чтобы смотреть одним глазом (потому что одним глазом долго смотреть легче, чем двумя), и развивается косоглазие.

Когда время использования смартфона сокращается, проблема уходит сама.

Как лечить косоглазие

Лечение нужно начинать с момента постановки диагноза — чем раньше, тем лучше.

Лечить по установленному когда-то шаблону в корне не верно. Важно провести тщательную диагностику и получить ответ на вопросы: какой вид косоглазия и почему оно появилось, есть ли у ребенка близорукость, астигматизм, дальнозоркость или амблиопия, какой угол косоглазия, постоянный или нет, есть ли бинокулярное зрение. Это крайне важно!

Только получив ответы на эти вопросы, а порой вопросов гораздо больше, потому что нюансов больше, можно приступать к лечению.

В 98% случаев опытным офтальмологам удается вернуть ребенку высокую остроту зрения, симметричное положение глаз и бинокулярное зрение.

Лечить косоглазие нужно комплексно: наблюдающий ребенка офтальмолог определяет такой набор методик, которые нужны ему сейчас, в данный период. В этом случае лечение будет эффективным! Одним аппаратом или одной методикой такую серьезную поломку исправить нельзя. Это миф и, к сожалению, довольно распространенный.

Для повышения остроты зрения нужен консервативный этап лечения.

Чтобы поставить глаза ровно, в 80% требуется операция.

Когда встает вопрос о том, когда проводить хирургию, важен не столько возраст ребенка, сколько состояние зрительной системы. При некоторых видах косоглазия проведение хирургии возможно и необходимо уже с 8 месяцев.

Одна из последних разработок — программа математического моделирования операции и радиоволновые технологии. Математическое моделирование гарантирует точность операции, врач может показать родителям планируемый результат операции еще до ее проведения. Эти технологии пока доступны не везде. Но если глазной хирург владеет ими, бояться операции не нужно.

Хирургия создает условия для восстановления стереоскопического бинокулярного зрения. В этом направлении тоже разработаны высокотехнологичные методики — мигающие очки, программируемые для ребенка индивидуально, которые очень удобны в применении, — не нужно ехать в лечебный кабинет, ребенок занимается повседневными делами, можно играть, гулять, а лечебный процесс тем временем идет.

Откладывать лечение на потом, когда ребенок станет постарше, неверно!

Косоглазием нужно заниматься сразу, с момента постановки диагноза. Это единственная возможность реабилитации.

Памятка родителям

1. Если вы замечаете, что глаза ребенка не симметричны (постоянно или периодически), обязательно обратитесь к детскому офтальмологу, лучше — к страбизмологу.

2. Тщательно выбирайте доктора — вы должны стать единомышленниками с ним, в этом залог успеха. Выбрали — оставайтесь с доктором, пока он не отправит вас с ребенком во взрослую жизнь. Как правило, под наблюдением офтальмолога ребенок находится до 14-15 лет.

3. Косоглазие нельзя вылечить за одно посещение офтальмолога, наберитесь терпения.

Не поддавайтесь на уловки! Косоглазие не лечится ботоксом или гимнастикой, нет универсального аппарата, который без операции поставит глаза ровно.

Вы потеряете время и деньги.

4. Ждать, пока ребенок достигнет определенного возраста, не нужно. Лечите ребенка в раннем детстве, тогда в школу он пойдет с ровным взглядом и без очков.

5. Полная реабилитация — это высокая острота зрения, симметричный взгляд и наличие стереоскопического зрения. Для достижения таких результатов ребенка нужно лечить комплексно. А программа лечения должна быть составлена индивидуально. Лечение по шаблонам недопустимо.

6. Если операция показана, не откладывайте ее проведение. Ранняя хирургия — основа восстановления способности воспринимать 3D-картинки.

7. Чтобы результат был устойчивым, после операции обязательно проведение курса терапии. Только операция или только терапевтические методы проблему косоглазия не решат. Эти подходы не исключают, а дополняют друг друга.