Мнения «за» и «против» компьютерных игр

Компьютерные и видеоигры — одна из любимых «мишеней» учителей и родителей, когда нужно найти, кто виноват во всех бедах ребенка. Много нервничает, мало спит, плохо учится — где искать причину? Конечно, в компьютерных играх!Так ли это на самом деле? Надо ли запрещать детям играть? Или можно оставить доступ только к играм конкретных жанров? Как контролировать школьника, чтобы не испортить с ним отношения? О пользе и вреде видеоигр рассуждают учителя, родители и врачи. Мнение директора онлайн-школы «Фоксфорд» Алексея Половинкина

Я бы спросил: «А можно ли запрещать играть в видеоигры?» Раньше детям запрещали читать романы, теперь видеоигры стали частью массовой культуры. Запрещать бесполезно, ведь рано или поздно он начнет играть. Сидеть и смотреть на экран несколько часов подряд опасно для здоровья — это факт. Но нет научных данных, что одни игры более вредные или полезные, чем другие. Ученик младшей школы может играть в игры, которые популярны среди сверстников, если хочет, конечно. В сетевых командных боях дети общаются, вместе побеждают врагов. За виртуальные заслуги ребенок получает уважение сверстников в реальном мире.

Если игра важна, не стоит запрещать, однако время нужно дозировать.

Устанавливайте правила, при этом уважайте потребности ребенка. Скажем, битва длится 2 часа 40 минут, а вы разрешаете играть только час в день. Если запретите участвовать, ребенок подведет команду, разозлится на вас и будет расстроен долгое время. В этой ситуации лучше договориться, что эти три часа он получает авансом за два следующих дня.

Другому школьнику безразличен исход игры, тогда он легко выключит компьютер — нужен гибкий подход. Если вам интересно, попросите показать и рассказать о процессе игры. Не критикуйте, если вам все это кажется ерундой.

Играйте вместе, если вы оба этого хотите. Если нет — дайте ребенку самостоятельно действовать хотя бы в виртуальном пространстве.

Кроме того, общительный школьник познакомится с ребятами из разных стран и улучшит разговорный английский. А кто-то заинтересуется обратной стороной — захочет придумывать сценарии, писать коды и разрабатывать дизайн игр. Мнение детского офтальмолога, заведующей отделением детских глазных клиник «Ясный взор» Анны Алексеевны Никитиной

Компьютерные и видеоигры приводят к развитию близорукости у детей. Причина — чрезмерные зрительные нагрузки на близком расстоянии, которые усугубляются:

мерцанием и свечением экрана;

фокусировкой на мелких движущихся объектах;

временем фокусировки без переключения близь-даль более 15-30 минут;

ранним увлечением играми: чем раньше ребенок начал играть, тем его зрительная система более не подготовлена к нагрузке и выше риски развития близорукости, астенопии (дискомфорт и утомляемость, быстро наступающие при зрительной нагрузке на близком расстоянии).

Кроме того, погружение ребенка в виртуальный мир отдаляет его от мира реального.

Если избежать видеоигр нет возможности, создайте условия:

приобретите компьютер с большим экраном;

соблюдайте расстояние до экрана — не менее 40 см, расстояние должно быть строго фиксированным;

обеспечьте правильное освещение: свет яркий, но не ослепляющий, для левши должен падать справа, для правши — слева;

следите за осанкой ребенка, искривления в позвоночнике могут спровоцировать развитие близорукости.

Ограничьте время пребывания у компьютера — не более 20 минут в день.

Мнение мамы двоих детей и детского писателя Ольги Митькиной

Я считаю, что компьютерные игры для детей — это здорово, но надо соблюдать несколько ограничений. Детям до школы они не очень нужны, потому что столько еще интересного и неопознанного вокруг, что совсем не до игр в компьютере. Кроме того, малышу очень трудно усидеть на одном месте. Однако с 6 лет компьютерные игры могут принести ребенку пользу. Например, у моего сына до школы были проблемы с концентрацией внимания.

Мы купили ему диск с играми на развитие внимания. Оно значительно повысилось через некоторое время.

Второй пример. У дочки были трудности с математикой. Мы зарегистрировались на обучающем сайте, где можно тренироваться по математике в игровой форме. После таких игр ей стал нравиться предмет.

В маленьком возрасте нужно играть вместе с ребенком, потому что у него могут возникнуть технические трудности, с которыми он не сможет справиться без помощи родителей. Более взрослый ребенок уже может разобраться с компьютером самостоятельно. Надо только заранее установить правила общения с гаджетом: как минимум, время, которое можно проводить за играми. Или другое: если ребенок получает плохие оценки в школе, то час компьютерной игры отменяется. Это очень стимулирует к занятиям.

Еще одно ограничение — отсутствие компьютерных игр с элементами насилия.

Например, моя дочь очень любит игры, где надо выбрать себе персонажа и за ним ухаживать: поить, кормить, укладывать спать, одевать. Замечаю, что ей нравятся игры с элементами дизайна, то есть где надо обустраивать дом и комнаты, придумывать фасоны платьев и другой одежды. Кто знает, может, именно эта незатейливая игра вдохновит ее на выбор профессии в будущем. Мнение управляющей компанией Questime Ксении Тимофеевой

С позиции управляющего компанией живых квестов скажу, что подростки, «живущие» в виртуальной реальности, теряют главный на сегодня навык — способность к социальному общению. Как правило, они замкнуты и сложно сходятся с людьми. На играх наши мастера частенько сталкиваются с этой проблемой, и лишь к середине квеста такие игроки полностью вовлекаются во взаимодействие с другими игроками.

Поэтому мой совет — ограничивать время погружения в «виртуалити», если его нельзя исключить совсем.

Вместо этого пусть родители общаются со своим ребенком, проводят совместные праздники по поводу и без.

Мнение учителя курса робототехники гимназии им. Е. М. Примакова Петра Цина

Игра в любой форме — это получение и закрепление новых знаний, навыков и умений. Игры и дети — две части одного пазла. Заинтересовать ребенка естественными науками, привить знания из базовой школьной программы становится огромной проблемой, когда есть такой большой соблазн в виде смартфона и компьютера. Как раз с помощью образовательных компьютерных игр, программирования и обучающих интернет-сайтов можно привить детям понимание того, что компьютер — это не только «игрушки и развлечения», но еще и полезный образовательный инструмент.

Без сомнения, детям нужно давать играть в компьютерные игры, но полную свободу действий в выборе игр им давать нельзя.

Например, различные аркады, платформеры зачастую требуют от игрока небывалых способностей мышления, и данный вид игр служит не только для развлечения, но и может помочь ребенку выработать неплохую реакцию и улучшить логические навыки. В стратегиях зачастую отражены реальные политические и мировые события прошлых лет, и очевидно, что ребенку будет интересно и познавательно принимать участие в них, тем самым дополняя свои знания, полученные на уроке истории.

Однако раньше 6-7 лет ребенку не нужно погружаться в мир компьютерной игры, лучше постараться привлечь его внимание к другим занятиям: спорту, творчеству, чтению, музыке, танцам.

У ребенка должна быть возможность пробовать себя в разных сферах.

Более взрослым детям можно разрешать проводить за компьютером какое-то время, но важно делать это в свободное от уроков время и не перед сном, с обязательным перерывами для отдыха и, конечно, под контролем взрослого человека. А если родитель будет еще и участвовать в процессе, ребенок будет в восторге.