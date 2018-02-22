Почему родители боятся ошибиться в воспитании

Каждый, кто любит почитать статьи по психологии, знает: во всех неудачах детей виноваты родители. Были слишком жесткими или слишком опекающими, не разрешали ничего или разрешали все подряд, хвалили слишком мало или слишком много. Мама двоих сыновей Елена Башкова пытается разобраться, как же все таки нужно воспитывать детей, чтобы не наделать ошибок.

Современные родители (не все, но многие) живут в постоянном страхе. Кажется, стоит тебе только отвернуться, и ребенок окажется под колесами авто, упадет с забытого на улице башенного крана или попадет в сети «Синего кита». Многие знания — многие печали. А недостатка в информации сегодня нет. Очень тонко и чрезвычайно тихо в многоголосом хоре пугающих голосов звучит голос разума, подсказывающий, что на Земле не существовало безопасных периодов, и нынешнее время далеко не самое страшное.

Казалось бы, живи и радуйся, особенно с учетом возможностей для тотального контроля — еще чуть-чуть и под кожу начнут вживлять датчики, как в одной из серий «Черного зеркала». Да и без них смартфоны, часы-трекеры и видеокамеры нам в помощь.

И все равно нам страшно. Ежеминутно и ежечасно. Мы боимся всего: открытых люков, наркотиков, буллинга, машин, маньяков, соцсетей и собственной тени. Причем, последней особенно, ведь никто (по нашему мнению) не имеет такого влияния на ребенка, как его родители.

От опасностей внешнего мира детей можно оградить, заперев их дома и наняв штук пять охранников (меньше не справятся). Но как защитить их от нас самих? От наших ошибок и несовершенства? Ведь сколько бы тренингов мы ни посетили, сколько бы умных книг ни прочли, жизнь снова и снова разбрасывает на родительском пути грабли.

От этого страха так просто не избавиться. А ведь именно он — основа родительского невроза. Его мама — книга по воспитанию, а отец — родительский форум. Пока их в нашей жизни немного, они вполне себе благо, но стоит превысить гомеопатические дозы, и без скорой психиатрической помощи не обойтись.

«Одна моя знакомая вот так же следила за своим ребенком, оберегала его и опекала. А потом он вырос, вышел на улицу, и его сбила машина, так как не умел переходить дорогу. Моему уже три, и я читала — сейчас самое время приучать его жить самостоятельно».

«Да что вы? А вот моя знакомая вообще не следила за своим ребенком, и его тоже сбила машина. А вот следила бы, и этого бы не произошло».

Почитайте материнские форумы с мое, и вы поймете — у детей очень мало шансов выжить в нашем полном опасностей мире. Но даже те счастливчики, которым повезет, скорее всего, встретят старость неудачниками. По крайней мере, если не будут следовать рекомендации модного психолога.

«Говорите эти десять слов своему ребенку, и он вырастет безработным!», «Делайте так, и ваша дочь никогда не выйдет замуж!», «Хотите воспитать маменькиного сынка — поступайте таким образом!»

Не исключаю благородный посыл авторов статей, выходящих под такими заголовками. Возможно, они действительно хотят помочь детям и защитить их от морального насилия, которое вольно или невольно каждый родитель совершает хотя бы раз в жизни.

Но взгляните на данные материалы глазами родителя-невротика, и вы увидите другой посыл: «Ребенок — мягкий пластилин, из которого можно вылепить, что угодно: успешного бизнесмена или безработного», «Родитель — это сапер. Стоит ему перерезать не тот провод, и взрыв неминуем», «Каждое твое слово имеет последствия. Этот „фарш“ назад не прокрутить».

При этом информации о том, что такое «правильно», так много, и она столь противоречива, что особо чувствительных часто штормит из стороны в сторону. Особенно, если их не устраивает то, как воспитывали их самих. Вот и получается — как не надо делать, они усвоили, а как надо, никак не могут понять.

Лично мне помогает воображение. Я развиваю предложенный психологами сценарий до конца и понимаю — буду ли я следовать их рекомендациям или нет, ответственности не избежать и последствий тоже. И какими они будут, не знает ни один специалист.

Они говорят: «Ни в коем случае не делайте с ребенком уроки. Приучайте его к самостоятельности, ничего страшного, если он бросит школу и пойдет в ПТУ, это его выбор. В противном случае у вас вырастет инфантильный человек, не умеющий отвечать за себя и свои поступки».

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Я говорю: «Ну, уж нет. Российское образование рассчитано на сверхлюдей. Остальным в той или иной мере нужна помощь. Особенно, в период очевидной эмоциональной незрелости. Моя родительская задача — научить ребенка преодолевать лень и бороться со страхом трудностей. Моя цель (именно моя, у других может быть другая) — дать ребенку образование. А дальше пусть сам решает, что ему с ним делать».

Они говорят: «Опекайте девочек, если не хотите, чтобы из них выросла ломовая лошадь. Отношение к себе определяет отношение окружающих. Исходя из этого, она будет искать спутника жизни, и найдет такого же любящего и заботливого, как ее родители».

Я говорю: «Таки да, можно найти массу жизненных примеров, которые подтверждают правдивость данной теории, но… Есть много и обратных. У некоторых Золушек поиски принца растягиваются на всю жизнь. Другие, не дождавшись, соглашаются на то, что дают, и потом всю жизнь попрекают мужа в крушении надежд. Тяжелый случай. Такой же тяжелый, как и тот, в котором встречаются две независимые личности с установкой „рассчитывать можно только на себя“.

Как ни поступай, каким рекомендациям ни следуй, никто не гарантирует, что ребенок вырастет счастливым и успешным. Но раз так, значит и в обратную сторону „работает“. Значит, какие бы ошибки родители ни допустили, у ребенка всегда есть возможность их исправить в дальнейшем. Мало ли мы знаем случаев, когда не „благодаря“, а „вопреки“?

Разумеется, я не собираюсь создавать детям трудности искусственно, чтобы, „как у того парня“, через тернии к звездам. Я просто предоставила себе право на ошибку. На понимание того, что нет никакого правильно и не правильно. Что никто не знает, как то или иное наше слово отзовется, о каком именно событии выросший ребенок станет рассказывать на кушетке у психоаналитика. Я не снимаю с себя ответственность, но снимаю маску Кассандры. Я больше не прорицательница, предсказывающая будущее. Это мои дети, и кому, как не мне решать, что им говорить и как воспитывать?

Я их больше не боюсь. Не боюсь быть строгой, жесткой, бескомпромиссной и контролирующей (последнее слово далось с особым трудом). Не боюсь быть мягкой, покладистой, все позволяющей разгильдяйкой, плюющей на учебу.

Не боюсь быть не цельной, сомневающейся, меняющей на переправе коней и методы воспитания, метущейся, ищущей, ошибающейся, кающейся, извиняющейся.

Не боюсь контролировать и отпускать, забивать и не давать спуску, быть мудрой и глупой, слабой и сильной. Не боюсь быть собой. Такой, какая есть. Моим детям досталась очень несовершенная мать. И это единственное, что они не в силах изменить. Все остальное смогут исправить. Или не смогут, если не захотят, но в любом случае это будет уже их выбор и их ответственность.

При этом я вовсе не исключаю полезность книг и статей по психологии и с удовольствием почитываю признанных мастеров в этой области. Исключение делаю только для тех, кто жжет сердца императивом. Кто лишает меня выбора, кто утверждает, будто те или иные мои действия неминуемо породят негативные последствия. А еще я понимаю, что даже гениальные педагоги — всего лишь люди, и их опыт — это их опыт, а их взгляды — следствие их жизненного опыта и установок, с которыми мой опыт и взгляды вправе не совпадать.

Никто не знает, чем наше то или иное наше слово и действие обернется, но в этом и кайф. Если только научиться его ловить.