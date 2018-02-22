Ещё
Что делать, если ребенка травят в интернете?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать, если ребенка травят в интернете? 

ИД «Собеседник» 22 февраля 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru поговорил с детским психологом о том, как бороться с проблемой кибербуллинга — травли детей в Сети.
Россия — лидер по кибербуллингу (травле в интернете). Для подростков это особенно опасно: они впадают в депрессию, у них понижается самооценка, появляются мысли о самоубийстве.
Как противостоять агрессорам в сети, рассказывает детский психолог Наталья ИСКРА:
— Родители должны объяснить ребенку правила поведения в интернете. В сети нужно быть доброжелательным, самому не унижать и не оскорблять других.
Если ребенок жалуется на травлю родителям сам, это хорошо: значит, у него есть с ними контакт. Нужно объяснить, что в интернете такое нередко происходит и не обязательно связано с личностью пользователя, которого травят. Самый оптимальный вариант, когда идет травля, — блокировать пользователя. Если в метро к вам подойдет неадекватный человек, вы же отойдете от него?
Сложнее, если в интернете на ребенка нападают знакомые люди. Например, одноклассники общаются в группе в соцсети и ребенка там травят. Это может говорить о том, что у него есть проблемы в общении со сверстниками в реальной жизни. Я бы посоветовала отвести его к психологу, который поможет выработать навыки поведения и защиты офлайн.
Если травля только начинается, то можно посоветовать ребенку технику психологического айкидо — не реагировать или даже соглашаться. Есть еще один способ, который может сработать, когда травит один, остальные копируют его поведение и не понимают, зачем. Ребенку нужно назвать вещи своими именами: «Вы меня травите, унижаете, остановитесь».
Жестким мониторингом соцсетей вы ничего не добьетесь. Главное, чтобы ребенок вам доверял и мог рассказать о своих проблемах.
ИД «Собеседник»: последние новости
Александр Маршал призвал пенсионеров рожать "Мама, ты блестящая!" Модный показ в детской больнице "С божьей помощью": Сергей Волчков приехал к больным детям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение