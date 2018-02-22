Что делать, если ребенка травят в интернете?

Sobesednik.ru поговорил с детским психологом о том, как бороться с проблемой кибербуллинга — травли детей в Сети.

Россия — лидер по кибербуллингу (травле в интернете). Для подростков это особенно опасно: они впадают в депрессию, у них понижается самооценка, появляются мысли о самоубийстве.

Как противостоять агрессорам в сети, рассказывает детский психолог Наталья ИСКРА:

— Родители должны объяснить ребенку правила поведения в интернете. В сети нужно быть доброжелательным, самому не унижать и не оскорблять других.

Если ребенок жалуется на травлю родителям сам, это хорошо: значит, у него есть с ними контакт. Нужно объяснить, что в интернете такое нередко происходит и не обязательно связано с личностью пользователя, которого травят. Самый оптимальный вариант, когда идет травля, — блокировать пользователя. Если в метро к вам подойдет неадекватный человек, вы же отойдете от него?

Сложнее, если в интернете на ребенка нападают знакомые люди. Например, одноклассники общаются в группе в соцсети и ребенка там травят. Это может говорить о том, что у него есть проблемы в общении со сверстниками в реальной жизни. Я бы посоветовала отвести его к психологу, который поможет выработать навыки поведения и защиты офлайн.

Если травля только начинается, то можно посоветовать ребенку технику психологического айкидо — не реагировать или даже соглашаться. Есть еще один способ, который может сработать, когда травит один, остальные копируют его поведение и не понимают, зачем. Ребенку нужно назвать вещи своими именами: «Вы меня травите, унижаете, остановитесь».

Жестким мониторингом соцсетей вы ничего не добьетесь. Главное, чтобы ребенок вам доверял и мог рассказать о своих проблемах.