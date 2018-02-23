Игрушки, которые порадуют папу и сына

Если вы преподнесёте эти подарки мужу и сыну на 23 февраля, они будут очень рады. Ведь у них появится прекрасная возможность провести время вместе с интересом и пользой.

Сразу договоримся, что компьютерные и онлайн-игры мы исключаем сразу — как не самое подходящее занятие для совместного времяпрепровождения отца и сына. Есть вещи куда более полезные и увлекательные! Игрушка №1: Железная дорога

Этот подарок — мечта, наверное, каждого мальчишки, независимо от того, какое десятилетие (какого века) стоит на дворе. Советуем выбрать ту железную дорогу, к которой можно будет докупать подходящие вагоны, целые поезда, а также элементы интерьера и декора.

Игрушечная железная дорога хороша не только своим прямым и очевидным предназначением. Игры с ней можно разнообразить придумыванием различных историй о пассажирах: кто они, куда едут, и что с ними происходит в пути. Может, например, получиться неплохой вестерн собственного сочинения.

Возраст: от 3-5 лет Игрушка №2: Сборные модельки транспорта

Собрать легендарный парусник или авто — это вам не пазл с натюрмортом забацать. Моделизм — дело для настоящих мужчин. Многим из них, начиная с самого юного возраста, крайне интересно строить собственный танк или самолёт. Для первого опыта выбирайте варианты из картона: они и дешевле и в основном проще в сборке. Кстати, можно найти в Интернете простые модели для склеивания в свободном доступе.

Не путайте термины. Сборка моделей — это моделизм. Моделинг — конструирование одежды или создание компьютерных образов в 3D-графике. Моделирование — построение и изучение моделей реально существующих явлений и процессов.

Возраст: от 3-5 лет — в зависимости от материала и сложности модели Игрушка №3: Мототрек или автодром

Погонять машинки — это же одна из главных мужских радостей! Подарите «сильной половине» своей семьи автодром или мототрек, и вы тут же заслужите статус «лучшей жены и мамы». Вот только недостаток есть у такой игрушки — размеры наших квартир. Далеко не в каждой комнате найдётся достаточно места для мототрека или автодрома. Но выход есть: чтобы не покупать мини-версию (и не лишать сына и мужа значительной части удовольствия), выбирайте тот мототрек или автодром, который легко разбирается.

Возраст: от 3 лет Игрушка №4: Знакомый «Морской бой» — новая версия

Человеку, освоившему «Морской бой», нипочём любая самая скучная лекция или совещание (только не говорите об этом своим детям — они сами придут к этому выводу). Для этой игры можно использовать привычные листы бумаги и карандаши. А можно — купить специальный набор, в котором есть нужные корабли и игровые поля (своё и противника).

Возраст: производители указывают 7 лет, но скорее всего, игра заинтересует и четырёхлетку. Игрушка №5: Радиоуправляемая техника

Машинки и вертолёты «на пульте» — это классическая игрушка, способная увлечь и отца, и сына. И неизвестно ещё, кого больше.

Сразу же после приобретения радиоуправляемого вертолёта или самолёта закройте воздушное пространство вашей квартиры для полётов. Только открытая местность.

Возраст: от 3 лет под присмотром взрослого Игрушка №6: Всё для охотника

Как заинтересовать игрушечными пистолетами взрослого мужчину? Дать ему оружие, внешне похожее на настоящее, и «объявить войну» соседнему государству. Для летнего времени лучший вариант — водный пистолет. Покупайте сразу побольше моделей: игрушечного вооружения много не бывает.

Возраст: от 2 лет Игрушка №7: «Настоящий» поход скаутов

Ничто так не сближает людей, как совместное преодоление трудностей. Если вы хотите доставить удовольствие мужу и сыну, а также укрепить их мужскую дружбу, устройте им поход в стиле скаутов, где нужно будет научиться разжигать костер, ставить палатку и варить еду. При желании можете присоединиться — тогда статус «самой отважной» мамы вам гарантирован.

Возраст: от 7 лет