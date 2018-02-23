5 качеств, которыми обладают только российские папы

Об отцах говорят гораздо реже, чем о матерях. Но в процессе воспитания детей они имеют не меньшее значение. Самое время поговорить о папах в день главного мужского праздника!

Помните статью на «Летидоре» про 7 типичных качеств российских матерей? А ведь наши папы тоже разительно отличаются от отцов всего мира!

О том, какими психологическими качествами обладает обычный российский папа, рассказывает наш постоянный эксперт, основатель и руководитель Клуба знакомств «Классика отношений», психолог и писатель Ольга Романив.

На первый взгляд может показаться, что все отцы одинаковы, в какой бы стране мира они ни жили. Но это далеко не так. Большую роль играют традиции народа, то, в какой среде взрослел мужчина, в какие игры играл.

Российский отец объединяет в себе многое из того, что, казалось бы, нельзя соединить. Но все это гармонично в нем уживается! Он сам большой ребенок

Российский папа никогда не вырастает из игрушек. Заходя в отдел с новыми моделями самолетов или машинок, он в восторге и с некоторой долей обиды рассматривает витрины.

«Эх, почему в мое время такого не было?»

Это главная фраза, которую он при этом произносит. Он готов скупить весь магазин, но не для ребенка, а для себя!

Кроме того, российский папа — большой проказник. С ним весело играть в футбол во дворе, кататься наперегонки на лыжах, пускать кораблики в плаванье по весенним ручейкам. Болеть, кстати, потом тоже приходится вместе.

А главная традиция и святая обязанность каждого российского папы — научить ребенка плавать, ориентируясь на методы своего отца. Правда, метод всегда один: вывез на середину реки и бросил в воду, сказав: «Плыви!»

Он — самый главный соперник в игре, будь то машинка на радиоуправлении, компьютерные «танчики» или бумеранг, который он обязательно должен опробовать первым.

Российский папа остается ребенком всегда, он растет вместе со своим сыном или дочкой и находится с ними на одной волне.

В этом их определенное преимущество перед мамами — они разговаривают с ребенком на равных. Он знает ответы на все вопросы

Когда ребенок подрастает, его первые «Почему?», «Что?», «Где?», «Когда?» и «Как?» обращаются к папам, ведь папа — самый умный, он знает ответы на все вопросы.

Наши папы знают, что такое хорошо, а что такое плохо.

Российский отец всегда даст объяснение ребенку, даже если тема для него совершенно незнакома!

А все потому, что наш папа умеет говорить со знанием дела, даже если это всего лишь видимость.

Российский отец — непререкаемый авторитет для ребенка в отношении знаний. Именно папы в бОльшей степени, чем мамы, помогают детям с уроками, ориентируясь на свои полученные еще в школьные годы знания. Он не умеет ругать

Российский папа ругает ребенка только тогда, когда об этот попросит мама. И делает он это так, чтобы она видела только то, что хочет видеть.

Он не повышает голос, он меньше нервничает, чем мама, не переживает по пустякам, всему находит рациональное объяснение и не считает потерянную варежку или двойку по математике поводом для крика на ребенка.

Даже если папе пришлось ребенка отругать, потом, когда мама не видит, он обязательно найдет повод реабилитироваться. Он поощряет, не задумываясь

Российскому папе нужна конкретная, а не размытая информация. Он принимает то, что ребенок отличился в школе, и хвалит его за это, награждая походом в кино, в кафе или какой-нибудь нужной покупкой. Возможно, ребенок отличился тем, что разбил стекло во время футбольного матча во дворе, но российский папа услышит только то, что ребенок отличился хорошим ударом, а для него это повод похвалить.

Вообще российский папа любит поощрять ребенка за отметки в школе, достижения в спорте или успехи в любом из видов искусств. Он не понимает воспитания ремнем и применяет данный метод крайне редко. Бывают отцы-исключения, но речь сейчас о нормальных папах!

Отцовская строгость чаще бывает показной, ведь российский папа старается не углубляться в проблемы.

Кроме того, в спорах он часто принимает сторону малыша. Даже если ему приходится ругать ребенка, следом обязательно будет место и поощрению. А причину для похвалы папа если не найдет, то придумает. Он учит ребенка быть Настоящим Человеком

Российский папа учит ребенка быть Настоящим.

Из сына он растит Настоящего Мужчину — сильного, умного, доброго и смелого. Учит его помогать маме и давать отпор обидчику.

Если у российского папы растет дочь, а не сын, то он и ее научит давать сдачу своим обидчикам с помощью какого-нибудь хитрого приемчика.

А еще первые комплименты от мужчины российская девочка слышит именно от папы, первые цветы ей тоже приносит отец, даже если это всего лишь сплетенный им венок из одуванчиков.

Конечно, Россия огромна и многогранна, в ней веками хранятся традиции разных народов, объединяющие людей. И российские отцы из поколения в поколение передают своим детям уважение к старшим, как на Кавказе, любовь к природе и жизни, как в Приуралье, цельность натуры и культ здоровья, как в Сибири, и бережное отношение к женщине, как в средней полосе нашей необъятной страны.