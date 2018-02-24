Почему важно читать малышу сказки на ночь

Кроха просит почитать ему сказку перед сном, а вы устали и ни о каких ночных чтениях и думать не хотите. Соберитесь! Вот 5 важных причин, почему вам все же стоит найти для этого занятия 15 минут.

1. Проводим время вместе

Быстрый ритм жизни, работа, телевидение, интернет — это и многое другое отнимает у вас время, которое вы могли бы провести вместе со своим ребёнком. С возрастом он сам будет нуждаться в вас всё меньше. А пока будьте со своим малышом как можно больше и сделайте чтение на ночь вашей доброй традицией. Кроха увидит, как вы его любите, ведь это так важно! Сказки ещё больше укрепят ваши тёплые отношения.

Читайте чётко, внятно и правильно произносите слова. От этого зависит будущая речь вашего ребёнка. 2. Развиваем речь

Когда вы читаете книжки, ваш малыш узнаёт новые слова и понимает, как можно использовать уже известные. При этом развивается его речь, мышление, способность логически мыслить — ребёнок становится умнее. Богатый словарный запас поможет крохе быть более общительным и лёгким со сверстниками, а в будущем сделает его уверенным и активным в коллективе. 3. Развиваем воображение

Вместе с вами кроха эмоционально проживает жизнь различных героев, путешествует по разным странам, попадает в прошлое и будущее. Он сосредоточенно рисует все события и описания в своём воображении, а потом обязательно применит это в своих играх и рисунках. Богатое воображение и фантазия развивает творческие способности ребёнка, что непременно поможет его успешности в жизни.

Читайте своему малышу эмоционально и воодушевлённо. Пусть ваш ребёнок видит, что чтение книг — не скучная необходимость, а весёлое и увлекательное событие. 4. Развиваем моральные качества

В сказках всё очень просто: всегда видно кто хороший, а кто плохой, а добро в них всегда побеждает зло. На таких простых примерах малыш учится быть добрым, отзывчивым, щедрым и ответственным. Найдите рассказ, где главный герой похож на вашего малыша. Тогда ребёнок сможет пройти важный урок вместе с ним и перенять правильный пример поведения. 5. Настраиваемся на сон

Очень важно засыпать в хорошем и умиротворённом настроении. Если ваш малыш расстроен и переживает, например, из-за ссоры со своим другом, найдите ему добрую сказку с хорошим концом, где главный герой всегда находит выход из трудной ситуации. Ребёнок успокоится и заснёт счастливым. Теперь он обязательно найдёт способ как всё исправить, ведь мир на самом деле не такой враждебный, как ему казалось раньше. Не забудьте поцеловать своего сына или дочку перед сном и пожелать спокойной ночи!