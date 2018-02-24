Как быстро оформить загранпаспорт ребенку

Несколько общих моментов Паспорт для ребенка оформляет только родитель или законный представитель лично — передача этого дела третьему лицу невозможна ни при каких условиях.

В том случае, если решено подавать документы лично, например, в многофункциональном центре, а не через сайт госуслуг, их примут по месту жительства или прописки родителя, а не ребенка.

Нижней границы возраста для оформления этого документа нет, можно сделать загранпаспорт и грудному ребенку.

Сейчас есть выбор: сделать ребенку биометрический или паспорт старого образца, а может быть — вовсе ограничиться тем, чтобы вписать его в собственный загранпаспорт. Когда наступает необходимость поехать за границу вместе с ребенком, встает вопрос о подготовке всех нужных документов. В первую очередь родители вспоминают о необходимости оформить загранпаспорт ребенку. Поговорим о том, как это можно сделать, ведь сейчас самое время заняться этим, пока не приблизился сезон отпусков.

Паспорт старого образца Преимущества: госпошлина за его оформление составляет всего 1000 рублей для ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и 2000 рублей для ребенка от 14 до 18 лет;

для оформления этого вида документа не требуется присутствие ребенка;

оформляется быстрее, потому что он не содержит электронный чип.

Недостатки паспорта старого образца:

срок его действия составляет всего лишь 5 лет;

он не позволяет определить личность владельца с той же точностью, что и биометрический;

паспорт старого образца меньше защищен от подделки и, соответственно, менее надежен. Биометрический загранпаспорт Преимущества: очень надежен, подделать его практически невозможно;

у заграничного паспорта нового образца увеличено число страниц (до 46 против 36) — это можно считать плюсом для семей, где путешествуют много;

позволяет быстрее пройти паспортный контроль: это тоже связано с современными технологиями, применяемыми при изготовлении документа;

такой вид паспорта действителен в течение 10 лет, но увеличенный по сравнению с документом старого образца срок действия можно считать преимуществом лишь условно: внешность новорожденной крохи претерпевает слишком большие изменения, и замена паспорта может потребоваться до истечения его «срока годности». Минусы биометрического загранпаспорта: за такой вид документа придется отдать 1,5 тысячи рублей в том случае, если ребенок не достиг возраста четырнадцати лет, а для подростка старше 14 лет это обойдется в 3,5 тысячи рублей;

оформление требует обязательного присутствия будущего владельца — ребенка, что в случае с новорожденным грудничком будет неудобно;

его дольше оформляют в связи со сложными технологиями, которые применяются при его изготовлении. Как оформить загранспаспорт Для каждого случая правильное решение — собственное, но необходимо вникнуть в детали.

заявление (бланк и образец заполнения предоставят по месту обращения);

документ, подтверждающий личность родителя;

паспорт ребенка (если таковой уже имеется);

фотография (даже если у вас грудничок);

квитанция об уплате государственной пошлины;

свидетельство о рождении. Примерный список документов, который понадобится при оформлении паспорта, таков:

Информацию о полном пакете (количестве копий, дополнительных документах) нужно уточнять в том учреждении, куда вы собираетесь подавать документы (например, в МФЦ). Как оформить загранпаспорт через интернет

Когда дело касается малыша, особенно не хочется толкаться в душных бюрократических кабинетах. Раньше это было неизбежным злом, но теперь есть возможность оформить загранпаспорт ребенку онлайн, не выходя из дома — на сайте «Госуслуги».

Если прежде вам не доводилось пользоваться услугами сайта, сначала нужно зарегистрироваться, следуя подсказкам системы. Если регистрация уже была пройдена ранее, то нужно войти в кабинет. Определяемся — паспорт старого образца нам нужен или нового. Выбираем возраст (старше 14 лет или младше — это важно). Поэтапно заполняем электронное заявление. Внимательно проверяем свои данные, указанные на сайте. Далее нужно указать место жительства, а также то место, где бы вы хотели получить паспорт. Здесь есть тонкость: если вы укажете место собственной прописки для получения документа, то его сделают в течение одного месяца, если будет указано иное, то паспорт придется подождать до четырех месяцев. Потребуется загрузить фотографию согласно требованиям, предъявляемым системой. После заполнения заявления нужно выбрать отделение, где вам будет удобнее забрать паспорт. В личный кабинет придет приглашение для предоставления оригиналов документов. Еще один положительный момент в данном способе оформления загранпаспорта: даже при личном визите не придется долго томиться в очереди — вы зайдете в соответствии с указанным в приглашении временем. Напомним, что присутствие малыша необязательно, если вы приняли решение сделать документ старого образца. Через некоторое время в личный кабинет поступит информация о готовности ваших документов. Останется только прийти в выбранное подразделение и забрать загранпаспорт. А можно ребёнку путешествовать вообще без собственного загранпаспорта? Кроме того, при оформлении через этот портал можно существенно сэкономить: скидка на госпошлину составляет 30%. Пошаговый порядок действий при оформлении через госуслуги — следующий.

Загранпаспорт ребенка до 14 лет действительно можно и не оформлять. Данные о нем можно вписать в действующий паспорт старого образца родителя. Стоимость данной услуги составит 500 рублей вне зависимости от количества детей, данные о которых вписаны в паспорт родителя. И все-таки при пересечении границы могут возникнуть сложности, связанные с выездом из страны.

Некоторые государства настаивают на необходимости иметь собственный документ каждому путешественнику вне зависимости от его возраста. Еще нужно помнить, что если ребенку понадобится поехать заграницу самостоятельно, без сопровождения родителей (а, например, с классным руководителем или тренером), то придется все-таки оформлять персональный документ.

Этот вариант больше подойдет для того, чтобы вывезти заграницу грудничка, вписанного в паспорт мамы. Оформление отдельного паспорта для младенца становится дорогой и неоправданной затеей. Оформление документов иногда вводит в ступор и нагоняет тоску. И все же за последние годы произошли изменения, которые упростили нашу жизнь. Важно внимательно разобраться с предложенными инструкциями, пользоваться благами цивилизации, и оформление документов пройдет легко и быстро.