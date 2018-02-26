Водопроводная вода: можно ли в ней купать ребенка

Узнайте, опасна ли водопроводная вода и как сделать ее подходящей для купания ребенка и всей семьи.

Часто после купания мы ощущаем, что кожа как будто стянута. Кроме того, после мытья ухудшается состояние волос, они начинают выпадать, краска теряет яркость, а сами волосы — блеск. И даже множество накупленных от отчаяния средств по уходу не помогает. А тут еще у ребенка кожа начала шелушиться… Что делать?

Во всем виноват водопровод. Если следить за составом питьевой воды мы уже более-менее научились, то контроль за той водой, которая течет в душе, пока доверяем соответствующим службам. Эксперт компании «БВТ БАРЬЕР Рус» Мария Кулешова рассказала «Летидору», что можно сделать, чтобы после мытья кожа не пересыхала. Что не так с водопроводной водой

Основных причин, по которым могут возникать проблемы со здоровьем, всего две: повышенное содержание хлора и чрезмерная жесткость воды. Регулярные контакты с водой такого качества и приводят к вышеперечисленным последствиям. Особенно подвержены ее влиянию маленькие дети. Их кожа наиболее чувствительна, поэтому и реагирует моментально.

Красные пятнышки, зуд, шелушения, раздражения — вот первые признаки того, что пора задуматься о качестве воды, в которой купается ваш ребенок.

Взрослым тоже приходится непросто. По данным социологических исследований, в мегаполисах около 90% населения имеет различные проблемы с волосами и кожей из-за неблагоприятной экологии и, в том числе, из-за плохой водопроводной воды. Соли кальция и магния делают процесс расчесывания волос более сложным, они становятся спутанными, жесткими и непослушными. Кожа шелушится, стягивается и стареет раньше. Кроме того, водопроводная вода, попадая в глаза, может вызвать раздражение слизистой оболочки, покраснение и резь.

Наличие хлора может спровоцировать обострение хронических заболеваний, а также представляет опасность для людей с ослабленным иммунитетом, страдающих астмой, экземой или дерматитом. Но даже у тех, кто на проблемы со здоровьем не жаловался, могут появиться аллергические реакции после попадания хлора в дыхательные пути. Ведь чем горячее вода, тем больше его концентрация и сильнее эффект. Что можно и что не нужно делать во время купания

У современных родителей существует три способа попытаться повлиять на ситуацию. Воспользоваться «бабушкиными» методами, которые не работают, но в которые до сих верят

1) чтобы купать ребенка, воду нужно кипятить. Это однозначно пустая трата времени. Водопроводная вода очень хорошо обеззаражена и не нуждается в дополнительном кипячении для мытья взрослых и купания ребенка. Кипятить воду для ребенка иногда рекомендуют до полного заживления пупочной ранки, после младенца купают в обычной воде.

2) ополаскиваться после мытья бутилированной водой. Это было бы неплохо, но где взять столько воды? Однозначно, это немыслимо затратный способ, который не решит ситуацию, кожа хоть и меньше, но все равно будет подсыхать.

3) наполнять ванну водой из крана и отстаивать ее несколько часов. В этом случае процесс мытья всей семьи растянется на несколько дней.

4) добавлять в ванну отвары трав или марганцовку. Будьте осторожны: после такого купания кожа, особенно у младенца, будет пересыхать еще сильнее. Марганцовка, растворенная в минимальных дозах, бесполезна. Если же раствор более концентрирован, то при попадании в глаза у ребенка может произойти химический ожог.

Распространенное мнение, что травяные ванны помогают расслабиться и ребенок будет лучше спать, ошибочно. Спит ребенок хорошо от того, что просто купался, нырял, устал, он хочет поесть и спокойно спать.

Уважаемый доктор Евгений Олегович Комаровский не раз говорил о том, что, если невропатолог рекомендует маме купать ребенка в травках, он делает это, чтобы «мама от него отстала». Вылечить неврологическое заболевание ванночками с настоями трав невозможно.

Но иногда травы все же добавляют, причем не для здоровья детей, а больше для спокойствия самой мамы. В таком случае лучше использовать настой травы череды, который нужно заварить утром и настаивать весь день до вечернего купания. А вообще ребенка можно купать в обычной водопроводной воде. Использовать современную косметику

Эти средства хороши, проблема лишь в том, что они устраняют последствия пересыхания кожи, но не саму причину.

1) для купания младенца со склонностью к сухости можно использовать специальные средства на масляной основе, которые подходят для детей с рождения. Такие средства хорошо восполняют уровень липидов в коже, мягко очищают и оставляют на теле защитную пленку.

Удобно, что после купания смывать их необязательно, можно сразу завернуть ребенка в мягкое полотенце или пеленку.

Такие же гели и масла или подобные им дерматологи рекомендуют использовать и у взрослых людей, у которых кожа имеет склонность к чрезмерной сухости.

2) детям до 12 лет можно мыться только специальными гелями для душа, на которых есть пометка с указанием возраста (0+, 3+, 5+ и т.д.). В них содержится меньше компонентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию и чрезмерную сухость кожи. Поставить на трубы специальные фильтры

Этот способ довольно затратный, но он решает проблему с качеством воды. Единственное, придется расчистить немного места в ванной.

Для того чтобы снизить жесткость воды, необходимо установить прямо в трубах магистральные фильтры. Это делается просто.

1) также подойдут умягчители кабинетного типа.

2) можно установить и небольшие фильтры, вроде тех, что ставят под мойку на кухне, но напор будет значительно слабее. Это понравится не всем.

3) что касается хлора, то с ним справится специальный фильтр для душа, который можно за две минуты присоединить прямо к смесителю.

Если родители выбирают такой вариант, то важно вовремя обслуживать фильтры: менять картриджи в магистральных фильтрах, а в умягчитель своевременно добавлять соль для регенерации.

Но не стоит забывать о том, что слишком долго находиться в ванной специалисты не рекомендуют, даже если вода там самая замечательная. Лучше непродолжительное купание завершить контрастным душем, который благоприятно влияет на состояние кожи и волос.