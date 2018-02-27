Как заработать в декрете: монологи мам

«Клуша в декрете» — это не про наших активных мам! Работать по специальности можно даже с младенцем. Мы опросили трёх женщин, которые совмещают уход за маленьким ребёнком с интересным и прибыльным делом. Александра, г. Сочи, мама Виталины (4 г.), Весты (3 г.) и Павла (2 г.), консультант по туризму и автор контрольных и рефератов на заказ

В декрете я с 2013 года, и за это время не было, наверное, и дня, чтобы я не работала. Когда родилась первая дочь, финансовое положение в семье было сложное. Пока дочка спала, я писала доклады и рефераты, но чаще контрольные по иностранным языкам, которые занимали 45 минут моей работы, а приносили по 500 р. В общей сложности в месяц зарабатывала 10–25 тысяч, эти деньги очень выручали нас.

А потом я стала заниматься организацией мероприятий: каждое приносило от 45 000. Работала из дома, вела переговоры с подрядчиками по почте и телефону, на встречи с заказчиками ездила с маленькой дочкой.

Когда родилась вторая дочь, совмещать работу с семьей стало сложно. Я вернулась к написанию контрольных, параллельно работая консультантом по туризму и менеджером по продажам. Работа занимала много времени, но я расписывала свой день так, чтобы дети не страдали от работы, а качество моего труда не падало. Удавалось зарабатывать до 100 тысяч в месяц.

Сейчас у меня трое детей, и я занимаюсь бронированием отелей. Работаю с коллегой, которая находит клиентов и передаёт мне заявки. Я оперативно бронирую, провожу оплату, выдаю документы (путёвки) и веду отчётность перед налоговой, заключаю договоры.

Родственники далеко, в основном с детьми я одна, поэтому научилась делать несколько дел одновременно. Дети понимают, что если у меня в руках телефон — это строго по работе, это важно.

Муж и другие родственники только рады, что у нас есть и дела, и заботы, и большая семья, конечно! Через год планирую продолжить работу по специальности уже в оффлайне.

Наталья, г. Серпухов, мама Полины (2 г.), частный логопед-дефектолог

Когда дочке исполнилось полтора года, я возобновила работу как дипломированный специалист — логопед-дефектолог. Клиентов нахожу в основном через «Авито», «Юлу» или через знакомых. Пока у меня не больше 2–3 человек в неделю.

Из минусов профессии репетитора: дети часто болеют, пропускают много занятий, нарушается план, и, соответственно, дольше мы приходим к положительному результату. К сожалению, встречается и незаинтересованность самих родителей в занятиях, чересчур лёгкое отношение к дефектам ребёнка. Могут привести на пару занятий, а потом неделями не ходить по непонятным причинам, потом снова привести и ждать моментальных улучшений. Не понимают, что для результата важна системность занятий.

Я и выезжаю к ученикам, и принимаю у себя. Занятие длится 45 минут, на это время я отдаю дочку бабушке. Родные в мою работу не лезут, но и не восторгаются.

Всё-таки, чтобы репетиторство приносило и стабильный доход, и полную занятость, необходимы годы и наработанная клиентская база, которых, увы, нет. В перспективе, возможно, буду искать работу по специальности в государственном учреждении. Алла, г. Ялта, мама Егора (1 г. 8 мес.), копирайтер, переводчик

Идея заниматься копирайтингом и выполнять частные переводы пришла еще на первом курсе филологического факультета. Зарегистрировалась на одной из популярных бесплатных бирж копирайтинга и начала выполнять небольшие заказы, нарабатывая рейтинг. Мой самый первый заказ был посвящен климатическому оборудованию. Теперь я неплохо разбираюсь не только в кондиционерах, но и в автомобилях, строительстве, юриспруденции и дизайне помещений. Нюансы сугубо мужских тем — спорта, автомобилей — могу уточнить у супруга. Это, кстати, дает много общих тем для разговора!

Доходы фрилансера всегда непосредственно зависят от количества времени, потраченного на работу. Это значит, что можно получить среднюю зарплату, а можно не заработать ничего.

Трудности заключаются лишь в умении организовать рабочее время. Обычно совмещаю работу с дневным сном ребенка, либо работаю вечером, когда муж приходит с работы и уходит с сыном гулять. Бывает, что нужно дописать статью или выполнить перевод, и одновременно хочется спать / нужно приготовить еду/ поиграть с сыном и т. д. Увы, иногда я вынуждена включить ребенку мультики, чтобы успеть закончить заказ.

Каждый раз, когда я засиживаюсь с переводом до глубокой ночи, муж заводит разговор о том, зачем мне это надо. Конечно, я не планирую связать свою жизнь только с копирайтингом, но это всегда кусок хлеба с маслом, отличная разминка для мозгов и способ не превратиться в декретную клушу!