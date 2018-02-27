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10 причин радоваться детским истерикам
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10 причин радоваться детским истерикам 

Детстрана.ру 27 февраля 2018
Фото: Детстрана.ру
Он безутешно рыдает, топает ногами и кричит «Нет! Не хочу!». Вы готовы взорваться? Не спешите: на самом деле происходит кое-что очень хорошее.
  1. Ребенок выплескивает стресс. Все эмоции, даже негативные, очень вредно держать в себе. Доказано, что когда мы плачем, у нас нормализуется давление и стабилизируется гормональный фон. Присмотритесь к малышу: когда истерика закончится, он быстро придет в нормальное настроение. Он прожил эту ситуацию и больше к ней не вернется.
  2. Истерики полезны для развития. Очень часто у маленьких детей возникает эмоциональный ступор, который надо преодолеть, чтобы пойти дальше. Например, малыш не может собрать конструктор и начинает рыдать, разбрасывая детальки. Погоревав, он «перезагрузится» и с новыми силами будет ковыряться в своем Lego!
  3. Ребенок будет лучше спать. Выплеснув нервное напряжение, малыш сможет спокойно уснуть. Как и взрослые, дети склонны прокручивать в голове свои проблемы и даже просыпаться из-за этого ночью! Малыши, которые держат все в себе, более подвержены ночным кошмарам и бессоннице.
  4. Вы — хороший родитель. То, что вы позволяете малышу выражать свои чувства, только подтверждает: вы хорошая мама. Вы не боитесь трудностей материнства и принимаете ребенка таким, какой он есть. Даже красным, разозленным и орущим.
  5. Ребенок доверяет вам. Замечали, что дети «дают жару» только в присутствии родных, а при чужих людях обычно ведут себя идеально? Это вопрос доверия: малыш знает, что вы не будете сердиться на него, а с любовью примете и утешите.
  6. Истерики сближают. Когда истерика закончится, обнимите малыша, прижмите его к себе, скажите, что любите. Вот увидите, он ответит вам тем же: ваша связь только укрепится! Ребенок убедится в том, что мама всегда рядом, ей можно открыться.
  7. Истерики улучшают поведение ребенка. Как ни странно, дети, которые регулярно позволяют себе «взрывы», потом ведут себя лучше, чем молчуны. Если ребенок находится в постоянной внутренней борьбе, он становится раздражительным, невнимательным и болезненно реагирует на любые замечания.
  8. Истерики помогают ребенку социализироваться. Если малыш знает, что может выплеснуть эмоции перед родными, те поймут и примут его, то он будет свободно и уверенно вести себя с друзьями. Ведь у него надежный тыл!
  9. Очень скоро это прекратится. Повзрослев, ребенок научится контролировать свои эмоции и выражать их по-другому. Истерики — такая же неотъемлемая и преходящая часть детства, как приучение к горшку, отлучение от груди, обучение чтению…
  10. Истерики полезны для мамы. Когда ребенок «входит в штопор», мы неминуемо вспоминаем собственное детство и заново проживаем острые ситуации. Как вели себя папа и мама, когда мы выходили из себя? Кричали в ответ и угрожали наказанием? Что ж, у нас есть шанс все исправить.
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