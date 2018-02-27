Как понять, что подросток вами манипулирует

Манипуляция — это скрытое психологическое воздействие на партнера по общению с целью добиться от него выгодного поведения.

Давайте рассмотрим причины, основные виды подростковых манипуляций и способы справиться с ними.

Почему подросток манипулирует?

Напомним, что одна из важнейших задач подросткового возраста — научиться принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. Подрастающий ребенок должен стать взрослым, зачастую приходится отвоевывать свою независимость и самостоятельность. Но иногда решение этой задачи понимается подростком, как желание делать, что хочется: гулять допоздна, оставаться на ночь у друзей, не ходить в школу, играть в компьютер без меры и так далее.

Важно обозначить, что самостоятельность и ответственность — это два необходимых компонента для развития подростка. Так что определенная степень свободы должна присутствовать. Должны быть зоны ответственности, которые вы полностью можете доверить подростку, отдать ему на откуп.

При этом нужно не забывать, что границы дозволенного — это также важнейшее условие для развития. И эти границы важно обозначать и отстаивать, это необходимо как для самого подростка, так для всех членов его семьи.

Обозначить границы могут только родители или значимые взрослые, которые занимаются воспитанием. Важно обозначить и договориться о последствиях в связи с их нарушением. Правила должны быть разумны и соответствовать возрасту.

Не всегда подросткам хочется соблюдать границы обсужденных договоренностей, для этого возраста характерны нарушения норм и правил. Иногда желание быть взрослым понимается как «делать что я хочу». Для того, чтобы достигать своих целей, подростки прибегают к разным способам. Один из них — манипуляции в диалоге с родителями, попытка добиться от родителей выгодного им поведения с помощью эмоционального воздействия. Важно вовремя обнаружить, что вами манипулируют и не попадаться в эту ловушку.

Как обнаружить, что вами манипулируют?

Главные помощники здесь — это ваши чувства, ведь они выступают маркерами происходящего. Манипулирование вызывает следующие чувства:

Подросток стремится «расшатать» родительскую позицию, спровоцировать чувство стыда. Как правило используются выражения вроде: «вот у Васи родители у все разрешают…», «Лена может с родителями всем делиться и они ее понимают…», «У Толи полная свобода, а я как в тюрьме…», «Ты ничего не понимаешь, совсем отстал от жизни…» и так далее.

Упор делается на то, что кто-то справляется лучше со своими родительскими обязанностями. Высказывания направлены на то, чтобы вызвать чувство стыда, которое является одни из основных инструментов для манипуляции.

Страх

Послания такого рода связаны с угрозой безопасности подростка и родительской невозможностью на это повлиять. «Сейчас я уйду и не вернусь…», «Если ты меня не пустишь, я убегу…», «Если ты не дашь мне денег, я пойду и украду их…» и так далее. Преследуется задача вызвать чувство беспокойства или страха, который является прекрасным инструментом для манипуляции.

Родитель готов пойти на что угодно, чтобы не подвергать своего ребенка опасности и риску.

Сообщения из этой группы связаны с тем, чтобы вызвать сильное чувство вины. У каждого человека всегда найдется много поводов испытать вину перед своими близкими. Например, недостаточное материальное благополучие (“вот у всех смартфоны последней модели”), развод родителей, то, что родители много работают и мало проводят времени с ним, что школа в которой он учится недостаточно хороша, и вообще — «У всех нормальные родители, не то, что ты».

Сильное чувство вины является хорошим инструментом для манипуляции. Когда родитель чувствует себя виноватым, то готов идти на встречу по многим вопросам вопреки своему желанию.

Универсальное чувство, как и все предыдущие чувства сопровождается в том числе злостью и раздражением. Но может возникнуть такое сильное чувство, которое практически невозможно выносить. Хочется его прекратить как можно скорее. Как правило вызывается оно долгими и настойчивыми требованиями или «нытьем». Когда подросток не останавливается, и не останавливается, и продолжает настаивать или «канючить». Важно, что это происходит довольно долго и складывается ощущение, что невозможно от этого скрыться или уйти.

Бессилие и беспомощность

Вышеназванные чувства часто рождают ощущение бессилия, «опускаются руки», у родителя появляется ощущение, что он ни на что не способен повлиять.

Вызвать бессилие у родителя — это значит добиться цели, ведь беспомощный родитель уже не в состоянии настаивать на своем и ограничивать подростка в чем либо.

Как противостоять манипуляциям подростка?

Замечать свои чувства. Помните, что чувства — это маркеры происходящего, они позволят вам вовремя заметить начало манипулирования. Понимать механизм возникновения манипуляции. Помните, что все обидные и не слишком приятные слова и действия — это всего лишь способ достижения подростком своей цели.

Четыре совета родителям:

В свою очередь, сами не используйте манипуляции в диалоге с ребенком — таким образом вы обучаете его нечестным методам поведения.

Учите ребенка личным примером честно, по-взрослому строить диалог, ответственно относиться к словам, договоренностям, правилам.

Проанализируйте, манипулирование какими чувствами наиболее «эффективно» действует с вами — чувство вины, страха и т.д….

Важно разобраться, почему так происходит, это понимание позволит стать более устойчивым к манипуляции.

В любом случае, помните, что вы не обязаны быть идеальным родителем! Никто не совершенен, в том числе и вы, и это еще не повод нарушать правила и вести себя с вами как угодно.

Изначально этот текст был опубликован на сайте Психологического центра для подростков "Точка", который регулярно проводит консультации для родителей и подростков.