Если ребенок увидел родителей в постели

Вы выбрали время, когда дети крепко спят, поставили в детской музыкальный ночник, заткнули рот подушкой, но всё равно в самый неудобный момент дверь спальни открылась, и в неё просунулась любопытная голова… Шок, стыд, страх. Романтичного настроения — как не бывало. И что теперь делать?

Для начала нужно понять: так ли это травматично для малыша — увидеть родителей, занимающихся любовью? Всегда ли это влияет на психику ребёнка?

СКОРЕЕ ДА, ЕСЛИ:

это был бурный секс с криками и активными телодвижениями;ребёнку больше 3-х лет;

родители слишком эмоционально отреагировали на появление ребёнка.

СКОРЕЕ НЕТ, ЕСЛИ:

малыш не увидел ничего такого, что могло бы его испугать;ему меньше 3-х лет;

родители отреагировали мягко и не стали заострять внимание крохи на увиденном. Возможные последствия:

Ребёнок воспримет происходящее как акт агрессии и насилия со стороны отца (папа бьёт маму, делает ей больно). В этом случае кроха будет бояться папу и переживать за маму, постарается не оставлять их наедине, может агрессивно реагировать на любые проявления папиной любви и ласки к маме.

Если малыша сильно отругали за то, что он ворвался в комнату, это может стать причиной развития неврозов.

Если кроха зациклится на увиденном, будет постоянно думать об этом, вероятно, он начнёт воспроизводить этот сценарий с игрушками или другими детьми.

Как правильно реагировать?

Малышу младше трёх не нужно ничего объяснять, просто перевести разговор на другую тему и обратить в игру. Дошкольника главное не пугать, крича, чтобы вышел из спальни. Лучше попросить его что-нибудь принести и одеться в это время, а потом сказать, что мама с папой отдыхали и делали друг другу массаж. Чадо заинтересовалось процессом? Предложите сделать массаж малышу. Более старшим детям стоит напомнить, что лежать вместе, целоваться — это то, чем занимаются любящие друг друга люди. И что это нормально. Если вы видите, что ребёнок взволнован и напуган, уделите ему в этот день больше вашего внимания, обнимайте его и говорите о своей любви к нему. Лучше, если с мальчиком поговорит папа, а с девочкой — мама. Мария Епихина, семейный психолог:

И самое главное — ни в коем случае не нужно винить себя. Секс — это нормально, ваше чадо со временем тоже оценит его прелести и, если даже запомнит этот эпизод, будет думать о нём с улыбкой. К тому же, если бы вы не занимались любовью, то и в комнату врываться было бы некому…