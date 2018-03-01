7 опасных ошибок при температуре у ребенка

Когда малыш болеет, так хочется помочь ему поскорее выздороветь. Но порой от большой любви или по незнанию мы совершаем ошибки, которые могут ухудшить состояние крохи. Чего нельзя делать, если у ребенка лихорадка?

1. Давать малышу молочные продукты

Нам кажется, что творожок или кефир — пища, которая легко усваивается и идеально подходит для крохи. Так и есть, но только не в случае, когда ребенок болеет. При лихорадке (температуре выше 38,5 в подмышечной впадине) молочные продукты способны вызвать у малыша рвоту (при нагревании они «сворачиваются»), что точно не улучшит его самочувствие и не прибавит ему сил. Временно исключить из рациона также следует и молочные каши.

2. Надевать подгузники

Если вы дали ребенку жаропонижающее, помните: подгузник работает как термос. Не исключено, что лекарство не сможет подействовать. Чтобы температура снижалась, с поверхности тела должна испаряться влага, многослойный подгузник мешает этому процессу. Поэтому при лихорадке желательно обойтись хлопчатобумажными трусиками.

3. Слишком сильно укутывать ребенка

Нам может казаться, что у крохи озноб или что он может еще сильнее простудиться в прохладной комнате. Но кутать ребенка без причин — очень плохая идея, показания градусника при таком подходе будут только расти. При лихорадке малышу подойдет легкая одежда (в которой в помещении было бы комфортно находиться и взрослому) и легкое одеяло. Если в комнате жарко, можно обойтись пледом или даже пеленкой.

4. Не обращать внимания на холодные руки и ноги

Холодные конечности — признак спазма сосудов, что в сочетании с высокой температурой может спровоцировать судороги. В этой ситуации необходимо растирание (массаж) конечностей, также не лишним будет укутать ребенка в дополнительный слой одежды. При подобных симптомах строго запрещены прохладные компрессы и влажные растирания (спиртом, уксусом, водой). Если простые меры неэффективны, необходим прием препаратов, которые помогут снять спазм.

5. Нарушать питьевой режим

При лихорадке и при приеме жаропонижающих средств организм ребенка очень быстро теряет влагу. Дефицит жидкости в организме обязательно нужно восполнять, так как обезвоживание способно привести к еще большему повышению температуры, которая будет плохо сбиваться лекарствами. С обезвоживанием не всегда удается справиться в домашних условиях, может потребоваться лечение в стационаре. Поэтому заблаговременно и регулярно предлагайте болеющему малышу напитки — морсы, узвары, минеральную воду, — в зависимости от предпочтений и возраста. Помимо всего прочего, обильное питье способствует выведению токсинов (продуктов жизнедеятельности вирусов) из организма, что ускоряет выздоровление.

6. Заставлять ребенка есть

Отсутствие аппетита — нормальная реакция организма на болезнь. Взрослые также отказываются от пищи, когда их тело борется с недугом. Не настаивайте на том, что ребенок обязательно должен поесть, но периодически предлагайте ему пищу. Идеально подойдут питательные бульоны, немолочные каши, тушеные или вареные овощи, свежие фрукты. Если ребенок отказывается от всего, попробуйте пойти на хитрость и предложите ему самое любимое блюдо — вдруг аппетит проснется, и кроха съест хотя бы пару ложек.

7. Игнорировать грозные симптомы

В большинстве случаев сама по себе температура не представляет опасности для малыша (за исключением новорожденных). Однако во время болезни важно внимательно следить за состоянием ребенка. Если к лихорадке присоединяется сильная головная боль, малыш реагирует на прикосновения плачем, с ростом температуры сознание становится замутненным, появляется сыпь, вы замечаете изменения в мышечном тонусе ребенка (он снижен или, наоборот, повышен, хотя до болезни был в норме), если есть признаки обезвоживания (слизистые оболочки стали сухими, мочеиспускания — редкими), крохе тяжело дышать и дело вовсе не в насморке, температура слишком высокая и плохо сбивается жаропонижающими средствами (а также — при некоторых других симптомах) — незамедлительно обратитесь к врачу.