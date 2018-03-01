10 грустных сторон материнства

Да-да, сейчас обязательно кто-нибудь скажет "а зачем вы рожали детей, если вам с ними так плохо". Но это текст совсем не о том, что с детьми плохо (потому что это не так), а о том, что иногда нужно перестать осуждать других и прятать собственные сильные эмоции.

Кристен Огановски

колумнист

Двое наших друзей, у которых скоро должен был родиться малыш, однажды спросили нас с мужем, каково это — быть родителями. Сначала мы говорили об обычной классике жанра: постоянный и жутко выматывающий недосып, грязные памперсы, укачивание, нескончаемая гора стирки и уборки, хождение в несвежей пижаме целый день и бессильное зависание перед телеком после непростого дня с детьми.

Но почему-то — может, потому, что мне искренне нравятся эти наши друзья, а, может, потому, что я пребывала в каком-то особо философском настроении в тот день, мне захотелось обсудить с ними гораздо более серьезные вещи. Этакую изнанку родительства. К моему удивлению вместо того, чтобы отодвинуться подальше, они начали благодарить меня. Этот разговор оказался для них действительно полезным.

Итак, я вот о чем. Иногда вы будете жалеть о том, что завели детей.

Очень немногие родители могут признаться в этом даже самим себе, не говоря уже об окружающих. Но я уверена — очень многих из нас периодически посещали подобные мысли. В моменты, когда мы запирались в ванной, чтобы поплакать от бессилия и усталости. Когда понимали, что все наши планы и мечты летят к чертям. И думали — почему же мы добровольно ввязались со все это? Возможно, вам разонравятся дети в целом, как только у вас появятся собственные.

Как-то, когда я училась в университете, у нас была дискуссия. Не помню уже, на какую точно тему. Но помню, что я очень продвигала идею того, что миром должны управлять дети. Именно они должны придумывать законы и решать проблемы. Ведь они полны невинности и безусловной любви — в отличие от взрослых.

«Вы читали «Повелителя мух»?» — спросила мой профессор.

О да, она знала.

Очень легко считать детей милыми невинными крошками д о тех пор, пока у тебя не появятся свои. Я годами сидела с детьми родственников, пока училась в старших классах, но это не подготовило меня к собственным. О, теперь я вижу, что дети вовсе не идеальны. Возможно, менее испорчены, чем взрослые, но не идеальны — это факт. Я имею ввиду постоянное нытье, капризы, истерики, зависть и ревность. По крайней мере у моих детей всего этого в избытке. Возможно, вы потеряете друзей.

Родительство меняет вашу жизнь так сильно, как не меняет ее почти ни одно другое событие. Друзья становятся этакими кусочками паззла: некоторые из них все еще вписываются в вашу новую жизнь, а некоторые — ну никак. Так что, со многими придется распрощаться навсегда. Вы можете навсегда пожертвовать тем, что когда-то любили.

Никто не может позволить себе завести детей и сохранить прежнюю жизнь целиком. Ни одна мама и ни один отец. Всегда есть какая-то жертва. Возможно, это будут любимые друзья, возможно, какие-то мечты, желания или любимые занятия. Многое из этого вернется, когда дети подрастут. А многое — нет. Иногда будет казаться, что дети поглотили вашу жизнь целиком.

Не для всех быть родителями — легко. И я считаю, что это правильно. Наши дети не могут и не должны занимать все наше время и мысли. Они — не продолжение нас самих. Так что, родительство может наполнять нас любовью и радостью. Но оно не может заменить все остальные любови и радости, которые могут быть в нашей жизни. Однажды вы почувствуете отчуждение.

Это может случиться, когда вы в первый раз услышите «я ненавижу тебя». Такие моменты здорово выбивают из колеи. Однажды вы поймете, что дети растут — у них свои друзья, свои интересы и свои планы. Иногда это даже приятно осознавать, в другие моменты эта сепарация пугает. Вы можете осознать, как много ошибок совершали ваши родители.

Родительство оказалось для меня одновременно зеркалом и увеличительным стеклом. Я вдруг как под микроскопом увидела все ошибки, которые сделали мои родители, пока я была ребенком. Но я также стала замечать, как повторяю их ошибки и делаю мои собственные. Вы поймете, почему люди совершают, порой, ужасные вещи.

Одна моя знакомая, которая недавно родила, как-то призналась, что раньше не понимала, как у людей хватает сердца яростно трясти младенца, который плачет. До тех пор, пока у нее не появился собственный орущий младенец.

Я тоже помню это ужасное состояние: я стою с распухшими красными глазами, грудь болит, я реву и слезы капают, сливаясь с потоком детской слюны. Я абсолютно обессилена, мне хочется орать, кидаться вещами и — да — я начинаю трясти орущего малыша.

А когда я, наконец, успокоила ребенка и всласть выплакалась, я подумала о сотнях родителей, у которых меньше сил и меньше поддержки. У которых не хватило терпения успокоить ребенка нормальными методами. «Слава богу, что я смогла» — подумала я тогда. Вы можете переживать вспышки жуткой ярости и гнева.

Писательница Одри Лорд однажды описала материнство как: «ярость и оголенный нерв в сочетании с всепоглощающей нежностью».

Да, это именно то, что я чувствую практически каждый день. Вы начнете переживать из-за страшных мыслей о том, что может случиться.

Каждый раз, когда дети выходят из дома без меня, я трясусь от ужаса. Ведь я не могу защитить их от всего на свете. Я часто думаю о том, что не переживу, если с ними что-то случится. Мое сердце разрывается от любви к ним. И это самая странная и одновременно сильная любовь, которую я когда-либо испытывала.