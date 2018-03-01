5 «нельзя» для мам девочек

Каждая мама желает своей дочери только хорошего. Но часто, сама того не подозревая, она мешает счастью дочери: неверным словом или действием. От каких убеждений лучше отказаться мамам девочек, чтобы из их малышки потом выросла уверенная в себе девушка. 1. Отзываться плохо об отце и о мужчинах

Даже если в вашей жизни не встретилось ни одного порядочного и достойного мужчины, если все они только пользовались вами и причиняли вам боль — это вовсе не значит, что абсолютно все мужчины такие. Рядом с каждой женщиной находится именно тот мужчина, который её достоин, и ведет себя по отношению к ней он именно так, как она позволяет. Девочки перенимают мамино отношение к себе и к мужчинам. Что бы вы ни говорили — она во многом скопирует вас. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваша дочь имела те же проблемы — займитесь собой и своими отношениями сейчас, пока она еще маленькая.

Если вы разведены, запомните раз и навсегда — нельзя ругать и отзываться плохо об ее отце, даже если он не звонит и не платит алименты. Этим вы создаёте у дочки убеждение, что папа любви не достоин, но внутри она всё равно чувствует к нему огромную тягу и любовь! И этот конфликт серьезно отравляет жизнь девушки во взрослом возрасте. Она либо продолжает искать для любви недостойных мужчин, либо не позволяет себе проявлять чувства.

2. Замалчивать тему секса

Секс — очень важная составляющая отношений. Он, так или иначе, влияет на все сферы жизни человека, начиная со здоровья и заканчивая самооценкой, и включает в себя гораздо больше, чем непосредственно половой акт. И не так уж много мам, которые могут легко говорить со своими дочерьми на эту тему. А, между тем, она становится актуальной уже в детском саду. Не пугайтесь, еще не в форме интимных ласк, а в форме интереса к противоположному полу. Мальчики начинают оказывать знаки внимания девочкам, чуть позже — звонят и зовут в гости и на прогулку. И реакция вашей дочки зависит от того, как вы относитесь к сексу. Убеждение в том, что это грязно и постыдно способно испортить сексуальную жизнь вашей взрослой дочки на всю жизнь. Значит, разговор о сексе, кроме рисков, должен обязательно содержать рассказ и о положительных его сторонах.

3. Ограничивать общение с младенцем

Когда в семье появляется малыш, родители часто опасаются доверять его старшим детям. И эти опасения совершенно оправданы, однако не лишайте свою дочь возможности с детства научиться искусству обращения с младенцами. Терпеливо объясняйте, как и почему нужно с ним что-то делать, давайте подержать на руках и потрогать, не забывая о безопасности. Эти эмоции сделают девочку более открытой и женственной, научат проявлять нежность и ответственность.

4. Отказываться от отношений

Мамы, растящие своих дочек одни, нередко настолько боятся за своих дочерей, что принимают решение не заводить больше серьезных отношений. Эти опасения понятны, но такие действия лишают дочку возможности наблюдать за отношениями между мужчиной и женщиной. Как они ссорятся, как мирятся, как любят и как злятся, что думают и что говорят. И во взрослую жизнь она вступит беззащитной и неподготовленной.

5. Тащить всё на себе

Мама, которая «и лошадь, и бык, и баба, и мужик» транслирует своей дочери нарушенное ролевое поведение женщины вкупе с недоверием к мужчинам. Нередко можно слышать, как женщины хвастаются тем, что они всё делают сами, словно ждут восхищения окружающих. Но гордится тут особо нечем, ведь женщина, исполняющая и мужскую, и женскую роль, не бывает счастлива, потому что это колоссальная нагрузка, которая истощает её энергетически. Лучше направить свои силы на построение гармоничных отношений с мужчиной и позволить своей дочери быть женщиной, а не конкурировать с мужчинами.