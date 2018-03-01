Лучшие способы зачать дочку

Многие пары при планировании беременности интересуются вопросом, что нужно делать, чтобы зачать девочку. Существует несколько методик, которые с высокой долей вероятности помогут ответить на этот вопрос. О них мы и поговорим в статье.

Многие семейные пары хотят спланировать зачатие девочки по разным причинам: например, у кого-то уже подрастают сыновья, а кто-то хочет вырастить маленькую помощницу и хозяйку. Важно то, что с развитием науки появился реальный шанс повлиять на выбор пола ребёнка еще на этапе его планирования.

В мире существует несколько методик, которые помогают спланировать пол будущего ребёнка с высокой долей вероятности. Следование им уже помогло многим родителям зачать девочку естественным путем.

Однако стоит оговориться, что 100-процентной гарантии эти методы не дают. Женский организм индивидуален, и даже расчёт овуляции порой может быть неточен. Но если вы будете следовать инструкциям, как правильно зачать девочку, то ваши шансы на успех значительно вырастут. Итак, основные методы, которые помогут вам, — это метод расчета овуляции и зачатие по обновлению крови. 1. Как зачать девочку по овуляции

Зачатие девочки по циклу овуляции является одним из самых действенных методов. Сперматозоиды, содержащие хромосому X, отвечающую за зачатие девочки, более медлительны, поэтому они не могут обогнать быстрые сперматозоиды с хромосомой Y, отвечающие за зачатие мальчика. Однако первый тип сперматозоидов живет на 1–2 дня дольше (а именно 3–4 дня), чем второй. Это и позволяет ответить на вопрос, как зачать девочку по овуляции.

В первую очередь необходимо точно рассчитать свой цикл и дату овуляции. Для этого лучше воспользоваться специальным калькулятором или вести свой календарь. Чтобы зачать девочку, последний половой акт должен быть за 3–4 дня до наступления овуляции. В этом случае сперматозоиды с хромосомами Y погибнут к дню овуляции, а сперматозоиды с хромосомами X будут иметь реальный шанс достичь яйцеклетки, так как они способны «ждать» в маточной трубе.

Многие пары интересуются, как можно забеременеть девочкой после овуляции? В том случае, если половой акт произошел в день овуляции или после нее, с большой долей вероятности будет зачат мальчик. Поэтому к дню овуляции вам следует предохраняться или на время прекратить половую жизнь. Данные рекомендации, как зачать девочку по овуляции, действуют не на 100 процентов. Вероятность того, что метод овуляции поможет вам, — около 80 процентов. Однако этот показатель достаточно велик, поэтому и заслуживает первостепенной роли при планировании пола малыша. 2. Как рассчитать зачатие девочки по обновлению крови

Следующий способ спланировать пол вашего ребёнка — это рассчитать зачатие девочки по обновлению крови родителей. Организм человека постоянно обновляется, соответственно, обновляется и кровеносная система мужчин и женщин. А кровяные клетки несут в себе генетическую информацию, в том числе ту, которая передаётся зародышу и определяет его пол.

Кровь женщины обновляется раз в три года, кровь мужчины реже — раз в 4 года. Метод обновления крови действует следующим образом: пол ребенка определит тот родитель, чья кровь на данный момент моложе, т.е. недавно обновилась. Однако необходимо учитывать не только день рождения каждого из родителей, но и операции, переливание крови, донорскую сдачу у обоих партнеров, а также роды, выкидыши и аборты у женщины. В этом случае момент обновления крови рассчитывается с этого дня кровопотери.

Чтобы зачать девочку по крови, мы предлагаем вам специальный калькулятор. Возьмите количество полных лет матери и разделите их на 3, а возраст отца разделите на 4. Если у кого-то из родителей получится целое число, значит его кровь обновилась недавно и его пол с большой долей вероятности унаследует ребёнок. Если целых чисел не получилось, то необходимо сравнить остатки: чей остаток при делении меньше, пол того из родителей унаследует малыш. Чтобы зачать девочку, подгадайте, чтобы кровь матери обновилась недавно, это повысит ваши шансы на успех.

Используя этот метод, обратите внимание: чтобы зачать девочку при отрицательном резусе матери, результаты метода надо интерпретировать наоборот, т.е. кровь отца должна быть моложе.

Существует также таблица зачатия девочки по группе крови родителей. Однако её данные вызывают сомнения, ведь у одних и тех же родителей рождаются и сыновья, и дочери. Поэтому, если вы думаете, как зачать девочку по группе крови, можете ознакомиться с представленной таблицей. Но мы рекомендуем вам следовать методу обновления крови или методу овуляции. 3. Как точно зачать девочку с первого раза

Мы уже писали, как забеременеть девочкой с первого раза, используя методы расчета овуляции и обновления крови родителей. Исследователи считают, что первый метод даёт вероятность планирования пола ребёнка в пределах 80 процентов. Поэтому ни один из специалистов не гарантирует на 100 процентов, как зачать девочку или мальчика, ведь женский организм изменчив и овуляция может наступить не точно в срок. Метод обновления крови, по определенным подсчетам, действует в 50 — 60 процентах случаев при планировании пола ребенка. Причина здесь в том, что будущие родители могут не учесть один из случаев обновления крови, а их, как мы уже писали, множество.

Поэтому, если вы ищете 100-процентный способ, как зачать девочку с первого раза, и не хотите ошибиться, то остается воспользоваться методом искусственного оплодотворения, только профессионалы смогут помочь вам в этом. 4. Позы для зачатия девочки

Если вы уже рассчитали свою овуляцию или решили действовать по методу обновления крови, не лишним будет узнать, какая поза лучше для зачатия девочки. Неудивительно, что даже этот момент играет важную роль при планировании пола будущего ребенка. В первую очередь, надо выбирать те позы, которые позволят сперме в полном объеме проникнуть во влагалище женщины. Это в целом повышает шанс забеременеть.

Второе правило при выборе позы в сексе для зачатия девочки — отказаться от экспериментов и отдать предпочтение классике. В этом случае следует избегать глубокого проникновения полового члена. Объясняется это тем, что чем более «неглубокой» будет поза, тем дольше сперматозоиды будут добираться к яйцеклетке. А, как мы уже выяснили, именно сперматозоиды с женской хромосомой X более медлительны и живучи. Кроме того, женщине не рекомендуется испытывать оргазм, так как это повышает активность хромосом Y. Как часто заниматься сексом, чтобы зачать девочку? Напомним, делать это надо за 3 — 4 дня до овуляции, ежедневно, возможно, несколько раз в день. Главное правило — это предохранение или воздержание за 2 дня до, во время и после овуляции.

Итак, рассмотрим подробно, в каких позах можно забеременеть девочкой. Миссионерская поза для зачатия девочки

Лучшая поза для зачатия девочки — миссионерская. Это классическая поза при занятиях сексом, наиболее эффективная и при этом не подразумевающая глубокого проникновения. Считается, что именно в этой позе выделяется максимальный объем спермы, которая беспрепятственно попадает в матку. При этой позе девушка лежит на спине, мужчина находится сверху. После окончания полового акта девушке рекомендуется спокойно полежать, прижимая колени к груди, либо поднять ноги вверх. Поза «ложки»

Еще один ответ на вопрос, в какой позе зачать девочку, — горизонтальная поза под названием «ложки». При этой позиции женщина лежит на боку, мужчина на боку сзади неё, тесно прижимаясь. Таким образом мужчина может максимально приблизиться к шейке матки, а сперма дольше останется в её полости. Поза «мужчина сзади сверху»

Третий вариант, как заниматься сексом, чтобы зачать девочку, ­— выбрать позу, при которой женщина ложится на живот, а мужчина садится сверху. Так проникновение остается неглубоким, а у сперматозоидов с хромосомой Х остается множество возможностей достигнуть яйцеклетки и дать начало жизни девочке. Как зачать девочек-близняшек

Многие храбрые родители задаются вопросом, как зачать двойню, ведь это очень удобно: одна беременность, одни роды и двое деток сразу. При ответе на этот вопрос, стоит отметить, что наибольшая вероятность зачать близнецов существует при выборе метода ЭКО. Если же вы размышляете, как зачать девочек-близняшек естественным путем, мы дадим вам несколько советов:

Самый действенный способ — метод резкого прекращения приёма противозачаточных средств. После длительного приёма гормональных препаратов (более года) и резкого его прекращения шанс забеременеть двумя и более плодами значительно возрастает. Это связано с тем, что гормоны, которые ранее блокировались, начинают усиленно вырабатываться, что может привести к образованию сразу нескольких яйцеклеток и многоплодной беременности. Однако есть у метода и существенный минус: после отмены гормональных препаратов выработка яйцеклеток может прекратиться на несколько месяцев.

На то, как зачать девочек-близнецов, влияет фактор наследственности. Но если у вас или у вашего партнёра в роду не было многоплодной беременности, то на этот фактор повлиять не удастся.

Больше шансов на многоплодную беременность, по статистике, у женщин 35 — 40 лет.

Время года также может повлиять на количество будущих малышей. Весной мужские и женские половые гормоны работают максимально интенсивно, а значит шанс многоплодной беременности выше.