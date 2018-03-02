Маленькая девочка заменила братьям родителей

Для большинства детство является беззаботным периодом, когда можно не волноваться о проблемах и познавать мир. Однако для 10-летней японской девочки взрослая жизнь началась слишком рано и в свои годы она заменяет своим младшим братьям и отца, и мать.

Сяо Ин проживает в небольшом поселке около японского города Нантана. Несколько лет назад семья лишилась отца, который скончался от рака, а мать вскоре попросту сбежала, оставив троих детей на волю судьбы.

В тот момент девочка дала обещание своим братьям заменить им родителей и начала выполнять обязанности главы семьи. Несмотря на то, что взрослых в этой семье нет, дети научились быть ответственными в таком маленьком возрасте.

Девочка выполняет всю необходимую работу по дому: готовит есть, собирает себя и братьев в школу, помогает им с уроками и успевает быть лучшей ученицей в классе. Жизнь в селе не из легких, а семья Сяо Ин живет не в лучших условиях, но девочка не сдается при трудностях.

Даже когда ее родной дядя предложил усыновить мальчиков, девочка отказалась от предложения и уверено сказала, что справится с их воспитанием. Сяо Ин учит своих братьев всему, что должен уметь ребенок в их возрасте, а также помогает в учебе.

Дядя не остался в стороне и помогает семье чем может и даже забрал ребят в свой дом, а девочка исправно выполняет все дела по хозяйству: стирает, убирает, готовит и даже носит воду. Узнав о тяжелом положении семьи в школе начали благотворительный сбор средств, а также многие помогают Сяо Ин выжить в это непростое время.