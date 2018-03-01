Главные предвестники первых родов

Проявлений-предвестников достаточно много, и далеко не все из них в обязательном порядке должны присутствовать у девушек перед родами. Степень выраженности и проявления тех или иных предвестников индивидуальны.

Сколько длятся предвестники родов у первородящих

Беременным всегда интересно, когда же начнутся и как долго длятся предвестники у первородящих? Зачастую первые предвестники в виде постепенного опускания живота могут при первых родах возникать даже за три-четыре недели до самих родов. Это процесс становления головки плода в малый таз. За счёт этого опускается живот с изменением его формы, а с ним и диафрагма, что делает легче дыхание и зачастую снижает степень изжоги, изводящей будущую маму. Но, с опущением живота могут усилиться запоры и учащается мочеиспускание. Головка плода давит на мочевой пузырь и прямую кишку.

Постепенно к этому присоединяется тянущая боль в пояснице, ломящие ощущения в крестце и копчике, за счёт подготовки тканей промежности к растяжению и изменению центра тяжести тела. Кстати, появление болей в пояснице, наряду со слизистыми или розовыми выделениями на белье, могут быть одними из предвестников преждевременных родов у первородящих. Если эти симптомы возникают ранее срока в 37-38 недель, это требует обращения к врачу и тщательного осмотра.

Какие предвестники родов у первородящих ожидать ближе к родам?

На какие предвестники родов, возникающие у первородящих, нужно также обратить внимание, чтобы начать сборы в роддом? Постепенно, ближе к родам у будущей мамы начинает отходить особая слизистая пробка, которая всё это время преграждала путь к плоду и его оболочкам для микробов и инфекции. Она может быть комочком белой, прозрачной, розоватой или с кровяными прожилками слизи, может отходить понемногу или одним разом. Выделения тягучие и густые, объёмом не более чайной ложки. Если же это постоянные жидкие подтекания, мочащие белье — это скорее всего околоплодные воды, которые укажут на то, что роды собственно уже начались.

Если с отхождением пробки в роддом торопиться не стоит, она может отходить в периоде одной-двух недель до родов, то отходящие околоплодные воды требуют немедленного отправления в роддом. При отхождении вод роды должны пройти в ближайшие 12-14 часов.

Предвестниками скорых родов у первородящих могут стать изменения тела с потерей до 2 кг веса, схождением отеков и даже поносами. Таким образом, за счёт изменения концентрации эстрогенов тело готовится к родам, избавляясь от лишней жидкости и очищая кишечник. Однако, при такой чистке не должно быть температуры и боли в животе.

По мере приближения родов станут более частыми и сильными тренировочные схватки. Они готовят волокна матки к дальнейшим сокращениям в родах, но при этом «треники» не приводят к раскрытию шейки матки, они не болезненны, не регулярны и проходят после отдыха в положении лёжа на боку. Такие тренировочные схватки возникают ближе к третьему триместру, а примерно за пару недель до родов усиливаются.

Если схватки стали резко усиливаться, приобретают болезненность и возникают регулярно — это уже начало родов и пора отправляться в роддом.