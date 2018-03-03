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Дочь plus-size-модели выбросила толстую Барби
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Дочь plus-size-модели выбросила толстую Барби 

Рамблер 3 марта 2018
Фото: instagram.com/allisonkimmey/
Эллисон Кимми, plus-size-модель, блогер и тренер по здоровью, обнаружила в мусорном ведре на кухне нестандартную куклу Барби, которую выбросила ее дочь.
Кукла из коллекции Mattel curvy Barbie, где все Барби имеют более естественные пропорции, не понравилась девочке, так как та выглядела слишком толстой и ей не подходила одежда от классических кукол Барби.
Эллисон поговорила с дочерью и объяснила ей, что параметры куклы не должны делать ее изгоем, что вес не имеет значения, и ко всем нужно относиться с добротой вне зависимости от их внешности.
Для Эллисон Кимми было особенно важно объяснить, почему она расстроилась. Женщина много лет пыталась похудеть и сидела на диетах, но потом сумела полюбить себя такой, какая она есть. Теперь она помогает своим подписчикам поверить в себя и принять свое тело, научиться жить в гармонии с собой.
Женщина рассказала о произошедшем в социальной сети и получила поддержку свои сторонниц.
«Я могла бы не обращать внимание и сделать вид, что это всего лишь детская игра. Но я решила объяснить дочери, откуда берется ее дискомфорт, и научить принимать себя».
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