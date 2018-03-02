Ещё
12 вещей, которые нельзя делать в первом триместре
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 вещей, которые нельзя делать в первом триместре 

Детстрана.ру 2 марта 2018
Фото: Детстрана.ру
Первые недели беременности — пожалуй, самый ответственный этап. Именно в это время закладываются все системы и органы малыша, а мамин организм капитально перестраивается. Будьте осторожны и постарайтесь не делать вещи из нашего списка.
  • Принимать очень горячий душ или ванну. Дело, конечно, не в воде (она как раз беременным полезна), а в ее температуре. У будущей мамы может повыситься давление и пульс, закружиться голова. Кроме того, жара часто вызывает непроизвольные сокращения матки, а в первом триместре это опасно. Никто не мешает вам принимать приятные теплые ванны!
  • Пить обезболивающие препараты. В первом триместре ибупрофен и его производные под запретом: доказано, что они увеличивают риск выкидыша и открытого овального окна в сердечке ребенка. Если вы страдаете от мигреней или других болей, проконсультируйтесь с гинекологом: врач подскажет, какие лекарства можно принимать. В любом случае, не лишним будет попробовать самомассаж и эфирные масла.
  • Часами загорать. Перегрев вреден и для мамы, и для малыша, а кроме того, под действием гормонов вы можете покрыться пигментными пятнами. После долгого пребывания на солнце также велик риск обезвоживания.
  • Забывать о витаминах. В первом триместре витамины особенно нужны — сейчас активно формируются все органы малыша. Из пищи получить нужное количество микроэлементов почти невозможно. Если вам трудно глотать большие капсулы или вкус витаминов вызывает рвотный рефлекс, сообщите врачу — он подберет другую форму выпуска.
  • Подолгу сидеть. На начальном сроке объем крови в организме увеличивается почти в два раза — это большая нагрузка на вены. А долгое сидение неминуемо повышает риск варикоза и отеков. Каждые два часа нужно вставать с места и делать небольшую зарядку или просто прогуливаться в течение 10-15 минут.
  • Есть сырые продукты. Суши, стейки medium rare, мягкие сыры — все это очень вкусно, но запрещено для беременных. Эти продукты могут содержать бактерии, опасные для будущего малыша. Потерпите: уже через девять месяцев вы снова сможете наслаждаться любимыми блюдами.
  • Работать с красками. В первом триместре еще не сформирована плацента — надежное укрытие малыша от внешнего мира. Именно поэтому для него очень опасны любые химикаты. Постарайтесь пользоваться только натуральной косметикой и удержитесь от желания покрасить стены в будущей детской!
  • Заниматься экстремальными видами спорта. Активность очень полезна на любом сроке беременности, но в пределах разумного. От прыжков с парашютом или фридайвинга лучше отказаться. Йога, ходьба, танцы — идеальный фитнес в первом триместре.
  • Злоупотреблять кофе. Врачи не рекомендуют беременным пить больше одной чашки бодрящего напитка в день. Избыток кофе грозит угрозой выкидыша и низкой массой плода. Для бодрости можно пить чай со специями, имбирную воду или натуральный цикорий.
  • Голодать и переедать. Жить на одной воде и цветочной пыльце невозможно, когда в тебе растет малыш. Впрочем, на мороженом и соленых огурцах тоже не стоит. Постарайтесь питаться здоровыми продуктами и следить за набором веса, но ни в коем случае не пытайтесь его искусственно затормозить!
  • Употреблять алкоголь. Нет данных о том, что какое-то количество и вид спиртного абсолютно безопасны для беременных — даже один бокал вина. Врачи советуют будущим мамам полностью воздерживаться от алкоголя, так как последствия могут быть очень серьезными — от недобора веса до поражений мозга у малыша.
  • Убирать за кошкой. Кошачьи экскременты могут быть заражены токсоплазмозом — крайне опасными для плода паразитами. Поэтому соприкасаться с лотком домашнего любимца вам категорически нельзя: на время беременности поручите эту работу кому-нибудь из родных. Что-то подсказывает, что вы не расстроитесь.
Детстрана.ру: последние новости
5 полезных советов логопеда Шесть тем для обсуждения в роддоме, от которых хочется выпрыгнуть в окно Вещи, которые папа делает лучше мамы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение