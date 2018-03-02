12 вещей, которые нельзя делать в первом триместре 

Принимать очень горячий душ или ванну. Дело, конечно, не в воде (она как раз беременным полезна), а в ее температуре. У будущей мамы может повыситься давление и пульс, закружиться голова. Кроме того, жара часто вызывает непроизвольные сокращения матки, а в первом триместре это опасно. Никто не мешает вам принимать приятные теплые ванны!

Пить обезболивающие препараты. В первом триместре ибупрофен и его производные под запретом: доказано, что они увеличивают риск выкидыша и открытого овального окна в сердечке ребенка. Если вы страдаете от мигреней или других болей, проконсультируйтесь с гинекологом: врач подскажет, какие лекарства можно принимать. В любом случае, не лишним будет попробовать самомассаж и эфирные масла.

Часами загорать. Перегрев вреден и для мамы, и для малыша, а кроме того, под действием гормонов вы можете покрыться пигментными пятнами. После долгого пребывания на солнце также велик риск обезвоживания.

Забывать о витаминах. В первом триместре витамины особенно нужны — сейчас активно формируются все органы малыша. Из пищи получить нужное количество микроэлементов почти невозможно. Если вам трудно глотать большие капсулы или вкус витаминов вызывает рвотный рефлекс, сообщите врачу — он подберет другую форму выпуска.

Подолгу сидеть. На начальном сроке объем крови в организме увеличивается почти в два раза — это большая нагрузка на вены. А долгое сидение неминуемо повышает риск варикоза и отеков. Каждые два часа нужно вставать с места и делать небольшую зарядку или просто прогуливаться в течение 10-15 минут.

Есть сырые продукты. Суши, стейки medium rare, мягкие сыры — все это очень вкусно, но запрещено для беременных. Эти продукты могут содержать бактерии, опасные для будущего малыша. Потерпите: уже через девять месяцев вы снова сможете наслаждаться любимыми блюдами.

Работать с красками. В первом триместре еще не сформирована плацента — надежное укрытие малыша от внешнего мира. Именно поэтому для него очень опасны любые химикаты. Постарайтесь пользоваться только натуральной косметикой и удержитесь от желания покрасить стены в будущей детской!

Заниматься экстремальными видами спорта. Активность очень полезна на любом сроке беременности, но в пределах разумного. От прыжков с парашютом или фридайвинга лучше отказаться. Йога, ходьба, танцы — идеальный фитнес в первом триместре.

Злоупотреблять кофе. Врачи не рекомендуют беременным пить больше одной чашки бодрящего напитка в день. Избыток кофе грозит угрозой выкидыша и низкой массой плода. Для бодрости можно пить чай со специями, имбирную воду или натуральный цикорий.

Голодать и переедать. Жить на одной воде и цветочной пыльце невозможно, когда в тебе растет малыш. Впрочем, на мороженом и соленых огурцах тоже не стоит. Постарайтесь питаться здоровыми продуктами и следить за набором веса, но ни в коем случае не пытайтесь его искусственно затормозить!

Употреблять алкоголь. Нет данных о том, что какое-то количество и вид спиртного абсолютно безопасны для беременных — даже один бокал вина. Врачи советуют будущим мамам полностью воздерживаться от алкоголя, так как последствия могут быть очень серьезными — от недобора веса до поражений мозга у малыша.

Убирать за кошкой. Кошачьи экскременты могут быть заражены токсоплазмозом — крайне опасными для плода паразитами. Поэтому соприкасаться с лотком домашнего любимца вам категорически нельзя: на время беременности поручите эту работу кому-нибудь из родных. Что-то подсказывает, что вы не расстроитесь.

Первые недели беременности — пожалуй, самый ответственный этап. Именно в это время закладываются все системы и органы малыша, а мамин организм капитально перестраивается. Будьте осторожны и постарайтесь не делать вещи из нашего списка.