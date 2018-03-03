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Увлекательные находки в старых гаражах
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Увлекательные находки в старых гаражах 

Авторамблер 3 марта 2018
Фото: Авторамблер
Забыть недешевый спорткар в неподобающих условиях на долгие десятилетия — это ли не верх цинизма? Впрочем, самое главное, что представленные в нашей галерее машины все-таки были найдены.
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