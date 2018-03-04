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5 способов приучить ребенка чистить зубы
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5 способов приучить ребенка чистить зубы 

Детстрана.ру 4 марта 2018
Фото: Детстрана.ру
Появление первых зубов у малыша обычно знаменуется бурной радостью, покупкой зубной щётки и детской пасты. Но как чистить зубки полугодовалому крохе? Родители решают повременить немного, а потом удивляются, почему их двухлетнее чадо не может и не хочет выполнять эту рутинную гигиеническую процедуру.
Конечно, самые первые зубы (обычно они появляются в 4-6 месяцев) невозможно почистить привычным нам способом. Но делать это всё же надо обязательно. Для этого вооружитесь специальными очищающими салфетками-напальчниками. Они пропитаны антибактериальным раствором с содержанием ксилита, витаминов и растительных экстрактов. Салфетку нужно надеть на свой палец, а затем быстрыми легкими движениями провести по зубам, деснам и языку крохи. Слёз не будет — салфетки выпускают со вкусом банана, мяты или клубники.
Уже к году жизни малыша стоит обзавестись детской щёткой и пастой и начать учить чистить зубы самостоятельно.

Демонстрируйте личный пример

Безусловно, всё, что делают родители, копируют и дети. Вспомните, как дочка, наблюдая за вами на кухне, просила губку, чтобы тоже помыть посуду! Поэтому утром и вечером берите малыша с собой в ванную, сами чистите зубы (и по возможности комментируйте процесс, чтобы привлечь внимание ребёнка). Очень скоро он захочет повторить — ведь это делает мама, значит, это интересно!

Не забывайте о регулярности

Если сегодня почистили зубки, а завтра пропустили, потому что «малыш устал», «приехала в гости бабушка», «ничего страшного, разок можно», то толку не будет. Ребёнок должен усвоить, что эта процедура — ежедневная и рутинная, но обязательная. Главное, и сами родители не должны «забывать» — смотрим пункт выше про личный пример.

Учимся, играя

Советы, может быть, и банальные, но они действительно работают! Покажите ребёнку тематические мультфильмы («Королева — зубная щетка», серия «Смешариков» и «Маши и медведя»), почитайте сказку Бориса Заходера про крокодила, у которого болели зубы. Во время игры в дочки-матери предложите дочке почистить зубы кукле. Можно порисовать на тему зубных фей и всего с ними связанного — проявляйте фантазию. Конечно, это не должно быть навязчивым и преподноситься ребёнку ежедневно и ежечасно, «пока не запомнит». Всё должно быть уместно и в меру!

Выбирайте «правильные» щётку и пасту

Это тоже очень важно. Щётка не должна быть слишком жесткой, с неудобной ручкой — обращайте внимание на этикетку, обычно там указан рекомендуемый возраст ребёнка. С зубной пастой та же ситуация: она должна быть предназначена только для детей и не содержать фтора, так как на первых порах кроха обязательно умудрится попробовать пасту на вкус.

Не ругайте

Не ждите быстрого результата! Наберитесь терпения и подождите, очень скоро ребёнок освоит эту процедуру. А пока он ещё неловко возит щёткой по зубам и размазывает пасту по раковине, не раздражайтесь. Во-первых, у малыша ещё не настолько развита мелкая моторика, чтобы вот так сходу всё делать правильно. А во-вторых, терпение и ещё раз терпение… Ваши крики и комментарии в духе «Неправильно, давай я сама» только отобьют у ребёнка всё желание чистить зубы.
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