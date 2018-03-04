Россия Шишкина: родители поразили именем дочери

Николай и Наталья Шишкины, жители слободы Подгорное, дали своей новорожденной дочери имя Россия. Это шестой ребенок пары. Муж и жена также воспитывают двух сыновей и трех дочерей.

Родители объясняют свой выбор не только патриотическими побуждениями, но и наличием двойной согласной в имени, что является обязательным условием. Другие дочери пары носят имена Камилла, Жанна и Изабелла.

Впрочем, это уже не первый случай, когда новорожденной дают имя Россия. Например, в 2017 году такое имя получила девочка в Тобольске.