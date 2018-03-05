10 секретов, которые превратят роды в удовольствие

Узнайте, какие вопросы нужно обсудить с акушером заранее, чтобы во время родов вам было комфортно и ничего не отвлекало от главного.

Акушеры часто говорят, что ни одни роды не повторяются. Предсказать, как они будут протекать, практически невозможно, бывают разные ситуации, многое зависит от состояния здоровья будущей мамы и плода, опыта врачей и условий, в которых приходится рожать. Но создать максимально комфортную атмосферу можно. Конечно, для этого необходимо заранее выбрать роддом, оплатить контракт, основательно подготовиться к предстоящему событию и многое обсудить с врачом, который будет принимать роды, и с партнером (муж, доула, сестра, подруга, мама и т. д.), который поддержит вас в этот день.

«Летидор» делится с вами несколькими секретами, которые помогут женщине чувствовать себя спокойно и уверенно во время родов. Обсудите с доктором необходимость установки катетера для капельницы

Если вы планируете делать эпидуральную анестезию, то лучше поставить катетер вскоре после того, как вы приехали в роддом.

Если вы планируете рожать естественным путем без обезболивания, спросите у врача, возможна ли ситуация, в которой вам может потребоваться капельница. Тогда неплохо было бы заранее установить в вену катетер, чтобы она была сразу доступна, если срочно придется ввести лекарственный препарат или глюкозу (ее часто вводят, чтобы придать уставшей в родах женщине немного сил и энергии).

Совет: если вы полноценно поели незадолго до начала родов и выпили достаточное количество жидкости, у вас будет больше сил для предстоящей трудной работы в родах. Выясните, есть ли в родовой фитбол и одеяла

Фитбол и одеяла могут помочь женщине чувствовать себя более комфортно во время родов. Фитбол многим помогает пережить болезненные схватки.

Могут пригодиться и одеяла. Дело в том, что иногда женщины чувствуют озноб во время схваток, особенно если находятся в лежачем положении, когда шейка матки раскрывается на 7-10 сантиметров. Так вот, в некоторых роддомах они лежат на видном месте в каждой комнате, но их могут убрать и в шкаф.

Лучше, чтобы в нужный момент все было под рукой и вы всегда знали, где и что находится.

Кроме того, заранее выясните, как установить нужную температуру на кондиционере, убедитесь в том, что он исправен и в любую минуту вы сможете изменить режим работы.

Совет: чтобы согреться, можно использовать специальный пакет, заполненный гелем. Его нужно разогреть в горячей воде и закрепить на теле женщины, например, при помощи ремня, который удерживает датчики КТГ. Создайте комфортную лично для вас обстановку

Представьте, что помогает вам расслабиться или снять стресс в обычный день, например музыка или ароматерапия, и попытайтесь создать такие же условия в родовой.

Если вы расслаблены, ваши схватки и роды, возможно, пройдут быстрее.

Кроме того, подумайте, при каком освещении вам будет приятнее: когда солнце ярко освещает комнату или, наоборот, вы предпочтете затемненное помещение.

А еще хотите ли вы, чтобы дверь в комнату была закрыта или вас не будет смущать, если вы услышите, как в соседнем боксе женщина громко кричит во время схваток.

Совет: подумайте и создайте в голове образ идеальной родовой комнаты заранее, прежде чем вы заключите контракт на роды. Рассмотрите несколько вариантов. Выясните, есть ли возможность использовать беспроводной прибор КТГ

Плод действительно нуждается в постоянном контроле, при помощи него врачи могут следить за сердцебиением ребенка и частотой схваток. Другое дело, что для этого женщине приходится лежать на спине больше часа, а во время схваток такое положение очень неудобно.

Если в роддоме есть беспроводные блоки, то женщина сможет спокойно двигаться во время измерений.

Данные с прибора передаются на центральный блок, который находится у врача. В противном случае вы сможете беспрепятственно передвигаться только до того момента, пока акушер не подключит вас к стационарному прибору КТГ.

Совет: не поленитесь посетить во время беременности дни открытых дверей в нескольких роддомах и узнайте, насколько хорошо они оснащены современным оборудованием. Выясните, есть ли в палате ванна

В большинстве современных родильных палат есть душевые, а в некоторых есть ванны и даже большие джакузи, которые могут пригодиться во время родов. Если вы хотите рожать в воде (и ваш врач одобрил это), заранее узнайте, какие варианты гидротерапии будут доступны вам в выбранном роддоме.

Совет: если родовых с оборудованной ванной всего несколько, вам, возможно, придется зарезервировать одну из них. Заранее спросите своего врача или акушера, отражено ли это условие в контракте на роды. Попросите своего партнера приготовить сумку для роддома

Не только вам и ребенку потребуется сумка для родов, она нужна и партнеру. Ему пригодится несколько сменных предметов одежды. Если вам будет очень жарко и вы захотите сильно охладить помещение, то партнеру понадобится толстовка и теплые брюки. И наоборот, если вам будет очень холодно и вы установите на кондиционере высокую температуру, партнеру, вероятно, захочется надеть легкую футболку.

Не забудьте также положить в сумку немного еды и воду. Даже если буфет открыт круглосуточно, может получиться так, что вы не отпустите вашего партнера или доулу ни на минуту, тогда, проголодавшись, они смогут подкрепиться прямо в палате тем, что взяли с собой из дома.

Совет: чем комфортнее вашему партнеру, тем эффективнее он сможет поддерживать вас. Запаситесь льдом

Во время активных схваток и потуг облегчить состояние помогают приложенные к лицу прохладное полотенце или губка.

Попросите своего партнера или доулу заполнить большую чашу льдом и водой, а затем положите в нее две или три губки.

И тогда в любой момент, когда вы попросите об этом, он сможет достать одну из губок или полотенец, отжать лишнюю воду и приложить ее вам на лоб, грудь или затылок. Когда мочалка нагреется, что может произойти довольно быстро, ее легко заменить холодной.

Совет: прохладная ткань особенно приятна во время потуг. Сделайте защиту для катетера

С разрешения медсестры попросите своего партнера отрезать «пальцы» у резиновой перчатки, натяните ее на руку, где был вставлен катетер. Это позволит сохранить катетер сухим, если вы захотите принять душ.

Совет: если вам нужен непрерывный мониторинг КТГ и вы хотите рожать в душе или ванной, спросите медсестру, есть ли в роддоме водонепроницаемый блок. Слушайте любимую музыку

Музыка еще один фантастический инструмент, который помогает во время родов. В большинстве родовых есть телевизор со встроенным DVD-плеером или USB-входом. Используйте их для воспроизведения любимого плей-листа.

Совет: выбирайте разные мелодии, потому что неизвестно, что именно вам захочется послушать в подобной ситуации. Не расставайтесь с малышом сразу после родов

В современных роддомах ребенка сразу после родов выкладывают маме на живот, чтобы малыш мог прижаться к ней и высосать из груди несколько капель молозива, а затем уже уносят в детское отделение. Если во время родов у вас не возникло осложнений и нет срочной необходимости переводить малыша в другое отделение, не расставайтесь с ним, чтобы вы оба могли насладиться первым контактом кожа к коже (что очень рекомендуется организациями здравоохранения во многих странах).

Первую послеродовую помощь ребенку оказывают прямо в родильной палате. Оценку по шкале Апгара врачи сделают, пока вы держите малыша, а взвешивание и измерение тела могут немного подождать.

Совет: спросите, обязательно ли мыть ребенка сразу после родов или можно подождать, пока вы оправитесь в течение некоторого времени (30-40 минут) и сможете сделать это сами или посмотреть, как это делает медсестра.