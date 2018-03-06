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Совместный сон ведет к депрессии матери
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Совместный сон ведет к депрессии матери 

Medaboutme.ru 6 марта 2018
Фото: Medaboutme.ru
Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что женщины, которые практикуют совместный сон с малышом старше 6 месяцев, почти в 2 раза чаще страдают от депрессии.
Так называемый «беби-блюз» — состояние, характерное для 80% молодых мам. Оно развивается на фоне гормональных изменений, их психического и физического истощения после беременности и родов. И только у 15% женщин развивается полноценная послеродовая депрессия — это намного более тяжелое и более продолжительное состояние.
Ученые наблюдали за 103 молодыми мамами в первый год жизни их ребенка. Когда малышу исполнился месяц, совместный сон практиковали 73% семей. Этот показатель снизился до 50% к трехмесячному возрасту ребенка. Когда ему исполнилось полгода, совместный сон оставался только у 25% мам.
Анализ собранных данных показал, что женщины, продолжающие совместный сон с ребенком старше 6 месяцев, на 76% чаще страдают от депрессии, чем люди, которые перевели малыша в собственную кроватку и в отдельную комнату.
Сегодня совместный сон является популярным трендом. Многие женщины считают, что от него нельзя отказываться, если ребенок просыпается при попытке женщины уйти, и единственный способ уложить младенца — это лежать рядом с ним всю ночь. Однако, согласно полученным данным, это приводит к ухудшению здоровья матери. Кроме того, известно, что совместный сон — это повышенный риск смерти ребенка, особенно если родители чрезмерно устают или перед сном принимали алкоголь и наркотики.
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