«Я не хочу второго ребенка»: монологи мам

Почему у многих успешных, здоровых и перспективных пар только один ребёнок? Мы решили не мучиться догадками, а задать вопрос напрямую. Три мамы честно рассказали, почему собираются остановиться на цифре «один».

«Обижена на мужа. Пытаюсь забыть, но не могу». Виктория Петренко (38 лет)

Перед рождением дочки муж перешёл на новую престижную работу в иностранную компанию. Должность у него ответственная, поэтому в будни я его практически не видела. На выходных отсыпался. А я была одна. Многие на детской площадке даже предполагали, что я — мать-одиночка. Наверное, так и было…

Все заботы по уходу за дочкой были на мне, а ещё дом и удалённая работа (подрабатывала, когда ребёнок спал). Поэтому время моего сна не превышало 4-5 часов в сутки (ночная работа плюс грудное кормление по требованию).

Я оправдывала поведение мужа тем, что он много работает, старается для нашей семьи (как раз купили квартиру в ипотеку). Но в сердце поселилась боль и обида — ведь у дочки есть папа, а она его почти не видит. Были даже дни, когда моя крошечка удивлённо на него смотрела, словно пыталась вспомнить — а что это за дядя с ней играет?

Да, я не соглашаюсь на просьбу мужа о втором ребёнке. И когда он в первый раз заикнулся на эту тему, я высказала ему всё, что у меня наболело. Припомнила ему мои бессонные ночи, и то, что он спокойно спал с берушами в ушах (чтобы дочка его не разбудила). То, что моя усталость не воспринималась им всерьёз — «но ты же дома». А ведь моё финансовое участие помогло в покупке квартиры.

Муж просил прощения, говорил, что второй раз не допустит этих ошибок. Но я не могу…. Хотя, признаюсь, иной раз хочется вновь почувствовать запах новорождённого, погулять с коляской, укачивать крошечку на руках. Но боюсь повторения пройденного. И я уже почти приучила себя к мысли о том, что у меня будет только один ребёнок. «Врачи сказали, что вторая беременность может меня убить». Яна Михайленко (34 года)

Перед приёмом на работу я проходила медкомиссию, и врачи обнаружили опухоль… Я очень изменилась в то время, потеряла волосы (химиотерапия). Было сложно ходить, поэтому муж убедил пользоваться инвалидной коляской. Но я верила — всё временно. Я хотела жить, хотела стать мамой.

Мы ждали. И когда врач сказал, что угроза миновала, стали планировать беременность. Да, был страх. Но желание стать мамой было выше. Сейчас у нас растёт сын, в следующем году он станет первоклассником. Я бы очень хотела стать мамой ещё раз, но это невозможно.

Врач предупредил — вторая беременность в моём состоянии нежелательна и даже опасна. Я взвесила все «за» и «против» и решила — если, не дай Бог, со мной что-то случится, сын останется сиротой. Я не могу так его подвести… Поэтому смирилась с тем, что у нас будет только один ребёнок. «У меня нет времени на выбор папы для второго ребёнка». (Инна Новикова, 36 лет)

Папа моей дочки был очень красивым мужчиной. Это меня в нём и привлекло. Да, я его добивалась. Долго и упорно. За красивым «лицом» скрывалcя альфонс. Любовь мне заслонила всё, поэтому я разглядела это лишь после, как наваждение прошло.

Пока была беременна, строила бизнес, родила и снова работала, а он искал себя. Там-сям, не находил, снова искал. На мои деньги… И вот мне это надоело. Мы развелись.

И всё бы хорошо, но моя мама периодически «заводит пластинку», что годы идут, а надо ещё ребёнке родить. Что нашему солнышку нужна сестричка или братик. А у меня нет времени на поиск мужчины. Не звать же экс-мужа — этого красивого лентяя?!

Иногда я грущу — неужели свет клином сошелся на мужчинах? Почему я не могу найти достойного человека, чтобы он стал отцом нашим будущим детям? Да, я хочу ещё ребёнка, но как?