Как оторвать ребенка от гаджетов: 5 шагов

Современные дети начинают пользоваться компьютерами и планшетами родителей в очень раннем возрасте. Если сначала они играют только в развивающие приложения под присмотром родителей, то зачастую к 8-10 годам ребенок становится полностью зависимым от менее полезных «стрелялок» и «бродилок». Как предотвратить и прекратить компьютерную зависимость?

Семейные традиции

Как правило, дети начинают проводить больше времени за компьютером из-за нехватки внимания со стороны родителей. Первым делом рекомендуется наладить атмосферу в семье и завести несколько новых традиций. Например, время от времени можно устраивать марафоны с настольными играми, собирать пазлы или ходить в кино по субботам.

Собираясь за ужином, не включайте телевизор и уберите все гаджеты с глаз долой. Общайтесь с ребенком наравне, рассказывайте друг другу, как прошел ваш день, что нового и интересного вы узнали, обсудите интересующие девочек и мальчиков вопросы.

Это создаст благоприятную атмосферу, которая ляжет в основу внимательного и уважительного отношения друг к другу. Доверие

изучение различной технической информации отлично развивает интеллектуальные способности.

работая с графикой и фотографиями, ваш ребенок сможет проявить творческий подход.

за несколько лет занятий таким необычным хобби он освоит востребованную техническую профессию, что станет отличным подспорьем в будущем. Дополнительное образование Не стоит полностью запрещать использовать компьютер или телефон –так вы только спровоцируете больший интерес или протест. Гораздо лучше просто ограничить время и установить четкие рамки. Чтобы убедить малыша, наглядно покажите ему, сколько часов он тратит впустую. Попробуйте заинтересовать его какой-нибудь сложной программой: предложите освоить фотошоп или научиться создавать сайты. Такое времяпрепровождение, как и игры, увлечет вашего ребенка, но в отличие от них, принесет только пользу.

У ребенка обязательно должно быть хобби. Посмотрите, чем больше всего интересуется ваш малыш: музыкой, рисованием, шахматами или, может быть, наукой, — и предложите ему посещать профильные кружки. Например, в рамках программы дополнительного образования «Мир исследователей Henkel» дети могут посещать уроки по изучению основ естественных наук.

Ребята надевают белые халаты и защитные очки и под руководством опытных педагогов проводят различные эксперименты: изучают свойства клеящих веществ, самостоятельно производят клеи, познают окружающий мир и узнают, как заботиться о природе и своем здоровье.

Преподаватели преподносят материал в запоминающейся игровой форме, поэтому на занятиях детям скучать не придется — почувствовать себя настоящим ученым захочет каждый! Спорт

Занятия спортом закаляют не только тело, но и дух, и со временем ваш ребенок станет более организованным и послушным. Приучайте малыша к нагрузкам постепенно. Постарайтесь объяснить понятным языком, почему спорт полезен и интересен. Начинать занятия лучше с совместной утренней зарядки, которая поможет проснуться и зарядит бодростью на целый день. Затем можно приступать к небольшим тренировкам на свежем воздухе.

Не забывайте о том, что такая активность должна быть регулярной и потребует от вас хорошей организации. Личный пример

В любом возрасте дети копируют взрослых. Не получится объяснить ребенку, что компьютер — это зло, если большую часть времени вы сами проводите перед экраном. Подавайте детям правильный пример: больше читайте книги, гуляйте на свежем воздухе и создавать в доме спокойную и доверительную атмосферу.